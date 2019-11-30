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AK Parti Ağrı İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti Ağrı İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

30.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:54AK Parti Ağrı İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı
AK Parti İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.
Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan AK Parti MKYK Üyesi Genel Merkez Teşkilat Yardımcısı ve Elazığ Metin Bulut, AK Parti'nin son yüzyılın en büyük kalkınma, iyilik ve umut hareketi olduğunu söyledi.
Ülkenin birliği ve kardeşlik hukukunu zedelemek isteyen bir zihniyetle mücadele ettiklerini belirten Bulut, şöyle konuştu:
"Bu zihniyetin en ufak palazlandığında, kendisini güçlü hissettiğinde, bizim ayağımızın tökezlediğini hissettiğinde neler yaptığını yakından müşahade ediyorsunuz. Daha geçen hafta Meclis'te oldu. Bir tanesi kalktı o zihninin arka planında olanı ortaya çıkarttı. 'Bildirin şu kadına haddini' dedi. Niye dedi biliyor musunuz, o kadının inancından dolayı söyledi. Biz aynı zamanda bunlarla da mücadele ediyoruz."
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ise Ağrı'da yapılan tekstilkent ile beraber işsizliğin azaldığını ve bundan dolayı Vali Süleyman Elban'a teşekkür ederek, "Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bu ile hizmet getiren gerçekten yok. Biz belediye seçimlerinde Ağrı'da yüzde 55'e yakın oy aldık. Allah herkesten razı olsun. Biz bir bileğin 5 parmağıyız ve Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrencileriyiz. 5 parmak kırılmadığı zaman hep aynı şekilde kaldığında, inanın bizim bu Ağrı'da yapamayacağımız şey yok. Cumhurbaşkanımıza gittiğimizde hiçbir dönemde bize yok demez." diye konuştu.
Belediye Başkanı Savcı Sayan da el ele verip bu coğrafyayı zulümden, zalimliklerden, fesattan ve terörden kurtarmak zorunda olduklarını belirterek, "Biz Kürtlüğümüzü HDP ile hatırlamış değiliz. Biz Kürtlüğümüzü Sezai Temelli ile hatırlamış değiliz. Biz 7 sülalemizden beri Kürt'üz. Eğer bir örnek almamız gerekiyorsa karşımızda kocaman örneklerimiz var. Bediüzzaman var, İdris-i Bitlisi var, Selahaddin Eyyubi var, daha neler neler var." ifadelerini kullandı.
AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, insan merkezli bir siyaset ile insana yatırım yaptıklarını aktardı.

Milletvekili, AK Parti, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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