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AK Parti Akçakale İlçe Başkanlığı'nda 7'ci olağan delege seçimi yapıldı

Ak Parti ilçe başkanlığında yapılan delege seçiminde 117 mahalle 6 bin 100 seçmenin oy kullandığı delege seçiminde 400 delege seçildi.

11.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:06AK Parti Akçakale İlçe Başkanlığı'nda 7'ci olağan delege seçimi yapıldı

ilçe Başkanı İbrahim Yıldık, yaptığı açıklamada,"Partimizin ilk ayağı olan delege seçimini gerçekleştiriyoruz. Delege seçimimize Akçakale'den çok yoğun bir ilgi var, ben bu katılımlarından dolayı Akçakaleli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Daha önceki seçimlerde Akçakale'li kardeşlerim Partimizi sürekli desteklemişler bu desteklerinden dolayı sıralamasına girmişiz bugün de delege seçiminde yoğun bir katılım var ben bu katılımdan dolayı şimdiden adaylarımızı tebrik ediyorum."

A parti teşkilat Başkanı Orhan Çelik, Bugün 7 olağan kongremizin ilk ayağı olan ilçe delegelerini tespit etmek için Akçakale'deyiz daha önce de Siverek ve Bozova ilçelerimizde delege seçimlerimizi yaptık. Teşkilatımızla, meclis üyelerimizle, ana kadememizle gençlik kollarımızla, kadın kollarımızla, mahalle başkanlarımızla çok güzel bir ortamda demokratik bir ortamda seçimlerimizi gerçekleştiriyoruz." Dedi.

Ak Parti Akçakale ilçe koordinatörü Fethi Şeker," 7 olağan belde ve ilçe teşkilatlarımızın delegelerini tespit ediyoruz. Delege seçiminde emeği geçen seçilen seçilmeyen buraya katılım yapan bütün dostlarımıza arkadaşlarımıza tek tek teşekkür ediyorum."

Akçakale Belediye başkanı Mehmet Yalçınkaya ise, Bütün Türkiye'de partimizde kongre hazırlığı olmak üzere delege seçimleri yapılıyor. İlçemizde de bugün itibarıyla delege seçimleri yapılıyor. Geçmişte Ak Parti Akçakale'de büyük destanlar yazdı, başta halkımızın gayreti genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti burada tekrar yeni destanlar yazacağız. Barış pınarı harekatı ile beraber hem Suriye hem Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü, inşallah yakın bir tarihte çalışmaya başlayacağız, burada barış istiyoruz, huzur istiyoruz, iş istiyoruz, ekmek istiyoruz ve bütün beraberliğimizle birliğimizle bunları buradaki başkanımızla beraber ilçemizdeki tabanımızla beraber, halkımızla beraber, bu başarıya imza atacağız. Allah yardımcımız olsun. Yolumuz açık olsun her şey Akçakale'nin Türkiye'nin özlediği bir tabloyla yakın bir zamanda olacaktır."şeklinde konuştu.


Şanlıurfa, Akçakale, AK Parti, Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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