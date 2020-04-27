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AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Sarıoğlu 4 bin maske dağıttı

AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Esvet Sarıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında esnaf ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.

27.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:04
AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Sarıoğlu 4 bin maske dağıttı
AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Esvet Sarıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında esnaf ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.

AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları görevlilerinin de katıldığı maske dağıtımında esnaf ve vatandaşlar memnun oldu.

Başkan Sarıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün ilçe genelinde 4 bin maske dağıtılacağını ve toplamda ise 20 bin maskenin esnaf ve vatandaşlara dağıtımının yapılacağını söyledi.

Maskelerin AK Partili belediyelerden geldiğini ifade eden Sarıoğlu, "Devletimiz e-devlet üzerinden maske dağıtıyor. Ancak bazen eksiklik olabiliyor. Biz de mahalle mahalle esnaf ve vatandaşlara dağıtım yapıyoruz. Hiç kimseyi atlamamaya çalışıyoruz. 'İhtiyacınız var mı?' diye soruyoruz. Bu maskeleri Düzce Belediye Başkanımız Faruk Özlü ve Gölyaka Belediye Başkanımız Yakup Demircan'ın kurduğu üretim tesisinden temin ettik. Onlara teşkilatımız olarak çok teşekkür ediyoruz. AK Belediyeler olarak vatandaşa maske dağıtımının eksik veya yetmediği yerde fazlasıyla takviye yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
"İhtiyacı olan bize ulaşsın"
Sarıoğlu, Akçakoca'da maskesi olmayanların teşkilatlarına ulaşmasını ifade ederek, "Sosyal medyada maske gelmediği diye şikayeti olan herkes bize ulaşsın. Bize ulaştıklarında kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Bundan emin olsunlar. " dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Akçakoca, AK Parti, Güncel, Haber
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