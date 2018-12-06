AK Parti'nin Aksaray Belediye Başkan Adayı Evren Dinçer Kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Aksaray Belediye Başkan Adayı Evren Dinçer oldu. Peki, Evren Dinçer kimdir?

EVREN DİNÇER KİMDİR?

Evren Dinçer, 1981 yılında Aksaray'da doğdu. Dinçer, ilk, orta ve lise eğitimini Aksaray'da tamamladı. Üniversite eğitimini Aksaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde, Yüksek Lisans eğitimini ise Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, İnsan Kaynakları Yönetimi üzerine tamamladı. Evren Dinçer, Doktora eğitimine Ankara Üniversitesi, İnsan kaynakları Yönetimi bölümünde devam ediyor.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

Evren Dinçer, 10 Şubat 2017 tarihinde yayımlanan atama kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı görevine atandı. Evren Dinçer, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Aksaray Belediye Başkan Adayı oldu.

Evren Dinçer, 8 Temmuz 2018 tarihinde Merve Anamur ile evlendi.