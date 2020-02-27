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AK Parti Aksaray Milletvekili Aydoğdu'dan Regaip Kandili mesajı

AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

27.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:12AK Parti Aksaray Milletvekili Aydoğdu'dan Regaip Kandili mesajı
AK Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Aydoğdu, mesajında, mübarek üç aylara ve Regaip Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunun yaşandığını belirtti.
Cengiz Aydoğdu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Regaip gecesinin ferdi ve içtimai hayatımızdaki manevi
yenilenme mevsiminin yeni bir başlangıcı olmasını temenni
ediyorum. Rahmani bir diriliş ve uyanış meşalesi yakacak,
kalplerimizin maneviyat aleminin rahmet iklimine erişmesi için müstesna bir fırsat olan Regaip Kandili'nin ve mübarek üç
ayların tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum."

Cengiz Aydoğdu, Regaib Kandili, AK Parti, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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