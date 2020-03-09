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AK Parti Akseki İlçe Başkanlığına Gündoğdu seçildi

AK Parti Akseki İlçe Başkanlığı görevine yapılan kongrede Halis Gündoğdu seçildi.

09.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:26
AK Parti Akseki İlçe Başkanlığına Gündoğdu seçildi
AK Parti Akseki İlçe Başkanlığı görevine yapılan kongrede Halis Gündoğdu seçildi.
Akseki Osman Yüksel Serdengeçti Kültür Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda partili katıldı.
Milletvekili Çelik, yaptığı konuşmada, İdlib'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve gazilere acil şifalar diledi.

İl Başkanı Taş ise yeni ilçe başkanı Gündoğdu ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarı olmaları temennisinde bulundu.
Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde Halis Gündoğdu ilçe başkanlığına getirildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Milletvekili, AK Parti, Gündoğdu, Akseki, Güncel
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