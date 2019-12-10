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AK Parti Aliağa'da yeni yönetim göreve başladı

AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığına Hamdi Erdem'in atanmasının ardından yeniden oluşturulan ilçe yönetim kurulu listesi onaylandı.

10.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:29AK Parti Aliağa'da yeni yönetim göreve başladı
AK Parti İlçe Başkanlığına Hamdi Erdem'in atanmasının ardından yeniden oluşturulan ilçe yönetim kurulu listesi onaylandı.

AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Hamdi Erdem, ilçe binasında düzenlediği basın toplantısıyla yeni yönetim kurulu üyelerini tanıttı. Başkan Hamdi Erdem, "Genel merkezimiz tarafından 40 gün önce AK Parti İlçe Başkanı olarak atandım. Bugün de yönetim kurulu listemiz onayladı. Yönetimde 20 asil, 10 yedek üyemiz var. 100 bin kişilik Aliağa'mızda 10 bin üyesi olan AK Partimizin tabii ki 20, 30 kişiye sığdırmamız mümkün değil. 40 gündür çalışmalarımızda bizi yalnız bırakmayan kadın kollarımıza ve gençlik kollarımıza teşekkür ederim. Bundan sonra yönetim kurulumuzla çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığının yeni yönetiminde şu isimler yer aldı: Hamdi Erdem, Halis Tok, M. Emin Aydın, Cahan Şah Gidici, Yavuz Yüksel, Ömer Sarı, Ertunga Günder, Birçan Gökçe, Bedrettin Yaşar Demir, Tülay Günal, Bülent Ateşçi, Zülküf Koçoğlu, Özlem Keleşoğlu, Ferit Akınç, Erdal Önal, Tanju Öğe, Harullah Genç, Kerim Taşçı, Fatih Bozduman, Oğuzhan Yaver - İZMİR

AK Parti, Aliağa, Güncel

Kaynak: İHA

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