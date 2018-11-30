AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Cafer Özdemir Kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Amasya oldu. Amasya Belediye Başkan adayı Cafer Özdemir oldu. Peki, AK Parti Amasya Belediye Başkan adayı olan Cafer Özdemir kimdir? Cafer Özdemir kaç yaşındadır? Cafer Özdemir nerelidir? Cafer Özdemir hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

AMASYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN CAFER ÖZDEMİR KİMDİR?

Cafer Özdemir, 1967 senesinde Yozgat'ın Yerköy ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde okuyup bitirdikten sonra girdiği devlet parasız yatılı öğretmen okulu sınavlarını kazandı ve Manisa Salihli Lisesi'ne kayıt yaptırdı. Salihli Lisesi'nden 1985 senesinde mezun oldu. 1986 yılında kazandığı Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü'nü 1990 yılında tamamladı.

1992 YILINDA BAĞIMSIZ OLARAK MÜHENDİSLİK ŞİRKETİ KURDU

1988 yılında henüz öğrenciyken Amasya'da arkadaşlarıyla birlikte bir harita mühendislik firması kurdu. 1992 yılında kendisi bağımsız olarak bir mühendislik şirketi kurarak başta Amasya merkez olmak üzere Merzifon, Suluova, Taşova, Göynücek gibi ilçe belediyeleri yanında birçok belde belediyesine imar ve şehircilik hakkında danışmanlık hizmeti verdi.

2009'DA AMASYA BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

2003 senesinde AK Parti yönetim kurulu üyesi olarak siyasete başladı ve sonrasında AK Parti Amasya İl Başkan Yardımcılığı yaptı. 2004 senesinde mahalli idareler seçiminde birinci sıradan Amasya Belediyesi Meclis Üyesi seçildi ve 1 Aralık 2008 tarihine kadar Amasya Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Bu tarihte görevinden istifa edip Belediye Başkanlığı'na aday olan Özdemir, 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçiminde Amasya Merkezdeki oyların %40,12 sini aldı ve Amasya Belediye Başkanlığı'na seçildi.

2014 SEÇİMLERİNDE YENİDEN AMASYA BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

30 Mart 2014'te yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde 2. defa 5 yıllığına Amasya Belediye Başkanı seçildi. Cafer Özdemir, yeniden 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Amasya Belediye Başkan adayı oldu. Cafer Özdemir, evli ve 3 çocuk babasıdır.