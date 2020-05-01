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AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanı Uzun dezenfektan dağıttı

AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun, esnafa ve vatandaşa dezenfektan dağıttı.

AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanı Uzun dezenfektan dağıttı
01.05.2020 15:28 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:28
AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun, esnafa ve vatandaşa dezenfektan dağıttı.
Uzun, vatandaşlarla sohbet edip Kovid 19 tedbirleri kapsamında fikir alış verişinde bulundu.
Esnafa ve vatandaşa dezenfektan dağıtan Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, yetkililerin çağrısına uyulması gerektiğini, millet olarak birlik ve beraberlik içinde bu sürecin atlatılacağını söyledi.
Türkiye'nin Kovid 19'dan en az zararla kurtulacağını ifade eden Uzun, "Bu süreci Allah'ın izniyle hep birlikte atlatacağız. Birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Vatandaşlarımızın çok gerekli olmadığı sürece evden dışarı çıkmaması lazım." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Amasya Merkez, AK Parti, Güncel, Haber

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