AK Parti Ankara Adayı Özhaseki FETÖ Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: 'Haseki'nin Adını Verin' Diyorlar

AK Parti ve MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, katıldığı canlı yayında FETÖ ile ilgili sorulara yanıt verdi. Özhaseki, gazetecinin, " Kayseri'deki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan, tutuklanan, hala içeride olan birtakım iş insanları Fetullah Gülen cemaatiyle arada sizin irtibat kurduğunuzu, hatta sizin onları Pensilvanya'ya götürdüğünüzü söylediler." sözlerine, "Her ifadeye gittiklerinde 'Haseki'nin adını verin' diyorlar. Ben birilerini alıp, Pensilvanya'ya götüreceğim ve duyulmayacak, böyle bir şey olabilir mi? Hiçbir ilişkim olmadı." sözleriyle cevap verdi.

Özhaseki'nin açıklamalarından satırbaşları:

"FETÖ'NÜN 15 TEMMUZ'DA ÇİRKİN YÜZÜNÜ BÜTÜN MİLLET GÖRDÜ"

Beka vurgusunu çok güçlü bir şekilde yapıyorsunuz. Nasıl bir karşılık buldu seçmenlerde?

Toplantılarda beka vurgusu yapıldığı zaman insanlar pürdikkat dinliyorlar. Projeleri sohbet ederek dinliyorlar. Bazen vurgulu bir şey söylerseniz alkışlar ciddi şekilde yükseliyor. Geçtiğimiz 3-4 yıl içinde yaşanan olaylar belki bu milletin başına hiç gelmemiş olaylardı. PKK'lılar bu ülkeyi bölmeye yönelik ilk adımı attılar. FETÖ'nün 15 Temmuz'da çirkin yüzünü bütün millet gördü. Uçaklar havalandı, TBMM bombalandı. Bu olay herkesi derinden etkiledi. Bir ucuyla bu işin devam ettiğini düşünüyorum. Bir taraftan yargının, bir taraftan mülki iradenin, askerin, polisin iliklerine kadar işlemiş bir yapıdan bahsediyoruz. Bütün bunları görmezden mi gelelim? Erzurum'dan bir molla çıkıyor, öyle bir teşkilatlanma modeli ortaya koyuyor ki, gaygubet evleri, ankesörlü telefonlar, ByLocklar vs. Burada bir yapılanma var.

"İKİ TANE İSTEKLERİ VAR, BİRİ TÜRKİYE'Yİ PARÇALAMAK, DİĞERİ TERÖR DEVLETİ KURMAK"

Bu tehdit atlatılamadı mı? Vatandaş tam olarak ne anlasın?

Güçlü bir liderlikle anlatılır bu işler. Kandil'e bakıyorsunuz, 'Kürdistan'da biz kazanacağız batıda AK Parti'ye kaybettireceğiz'. Kılıçdaroğlu ile Ahmet Türk buluşuyor. İçişleri Bakanımız şu anda "CHP listelerinin içerisinde 300'e yakın PKK'ya yakın kişi var". Bunu görmezseniz. Bu milletin başına İŞİD diye bir belayı sarmak istediler. İki tane istekleri var. Birisi Türkiye'yi net parçalamak, ikincisi güney sınırımızda bir terör devleti kurmak.

"BİR KERE BUNLARIN SOHBETLERİNDE DİZ KIRMIŞ DEĞİLİM"

Siz bunlara sempatik baktınız mı?

Vergi verenlere bakıyorsunuz bunlardan oluşuyor. Orada ödül için sizi çağırıyorlar. Oturup aynı masada yemek yiyorsunuz. Bir kere bunların sohbetlerinde diz kırmış değilim. 27 yıl belediye başkanlığımda 1 metrekare arsa vermeyen ender belediye başkanlarından biri benim. Ben üst düzey yöneticilik yaptım.

Bence 17-25 Aralık gibi ciddi bir tehdit Türkiye'nin başına geldi. Siz Mehmet Özhaseki olarak 17-25'den sonra içim rahat, sert bir tavır sergiledim diyebiliyor musunuz?

Altı ibadet, ortası ticaret, üstü ihanet sözün sahibi benim. Kayseri'deki gazetelere bakabilirsiniz.