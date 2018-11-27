27 Kasım 2018 Salı 13:16



27 Kasım 2018 Salı 13:16

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki oldu.1957 yılında Kayseri'de doğan Mehmet Özhaseki ilk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde başladığı yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 1994'e kadar ticaret ile iştigal eden Özhaseki, aynı yıl yapılan mahalli seçimlerde Kayseri-Melikgazi Belediye Başkanı, 1998'de de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 1999, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü. 2015'te yapılan genel seçimlerde AK Parti'den Kayseri Milletvekili olarak seçilen Özhaseki, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimler Başkanlığı ile 65. Hükümet'te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlerini yürüttü. Halen Genel Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimler Başkanlığı ile Kayseri Milletvekilliği görevlerini yürütmektedir.Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Özhaseki, İngilizce ve Arapça bilmektedir. - ANKARA