AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki: "Ankara Sadece Siyasetin Değil,...

Kaynak: İHA

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Ankara sadece siyasetin değil, şehirciliğin de başkenti olacak. Dünya başkentleri ile yarışacak" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki olduğunu açıklamıştı. Daha önce 5 kez üst üste Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Özhaseki, daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevini yürütmüştü. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Ankara sadece siyasetin değil, şehirciliğin de başkenti olacak. Dünya başkentleri ile yarışacak" dedi.Mehmet Özhaseki kimdir?Mehmet Özhaseki, 1957 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümünü kazandı. O yıllarda ülkede hakim olan siyasi şartlar nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Aynı yıl kazandığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Tekstil üzerine faaliyet yürüten aile şirketinin başına geçti. 1994 yılına kadar ticaret hayatının içinde aktif olarak yer aldı. 1980 sonrasında sosyal ve eğitim amaçlı faaliyetler yürüttü, birçok dernek ve vakfın kuruluşuna öncülük etti, yönetiminde bulundu. Kayseri'de ilk kez hayata geçirilen yoksullar için aşevi projesinin mimarı oldu. Kış mevsiminde fakir ailelere odun ve kömür dağıtımı yapan organizasyonlar gerçekleştirdi. Hayırseverleri bir araya getirerek orta ve yüksek öğrenim gören öğrencilere karşılıksız burs verdi. Bu tür sosyal sorumluluk faaliyetlerini belediye başkanı seçildikten sonra belediye imkanları ile daha sistemli ve yaygın hale getirdi. 27 Mart 1994 mahalli seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığını kazandı. Belediye başkanlığı görevini üstlendiği ilk günden itibaren "Bu şehirde ben aç kaldım, ilaçsız kaldım diyen tek insan kalmayacak, belediye olarak iaşe ve tedavi giderlerini karşılamayı taahhüt ediyoruz" diyerek sosyal belediyeciliğin temellerini attı. Yardımsever iş adamlarını harekete geçirerek aşevlerinin iaşesini karşılamalarını sağladı. Semtlere sağlık ocakları kurarak ücretsiz muayene ve ilaç imkanı oluşturdu. Borca batmış, personel maaşlarını bile ödeyemez haldeki belediyeyi kısa sürede borçsuz ve iş yapabilir hale getirdi. Kentsel dönüşümle ilgili mevzuat altyapısının olmadığı zamanlarda toplu tapuları bireysel tapuya çevirerek eski evleri ıslah edip kentsel dönüşümün ilk temellerini o yıllarda atmış oldu. "Gecekondu Önleme Bölgesi" uygulaması ile kaçak yapılaşmanın önüne geçerken Türkiye'ye model olacak kentsel dönüşüm uygulamalarını bir bir hayata geçirdi. Şehrin tarihi mahallelerindeki evlerin ıslah ve restorasyonu çalışmalarıyla birlikte kadim mahalleler yöresel mimarileri muhafaza edilerek yeniden gözde ve yaşanabilir muhitler haline getirildi. Kadim mahallelerdeki bu düzenlemeler yerli ve yabancı turistlerin de ziyaret ettiği, yüksek katma değer üreten mekanlar oldu. Bu çalışmaları ile göz dolduran Özhaseki, 28 Şubat dönemi yaşanan baskılar nedeniyle boşalan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına 23 Haziran 1998 tarihinde Mecliste yapılan oylama ile seçildi. Mehmet Özhaseki, muhalefette olan bir partinin başkan adayı olmasına rağmen partisinden daha fazla oy alarak 18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Bu dönemde birçok projeyi hayata geçirdi. Belediye bütçesinden tek kuruş çıkmadan inşa ettiği Yamula Barajı ile karasal iklimin hakim olduğu şehre 70 kilometre uzunluğunda adeta bir deniz getirmiş oldu. Türkiye'nin en ucuz atık su arıtma tesisini kurdu. Kurulan bu tesis başarılı bir uygulama olması nedeniyle aynı zamanda teknik eğitim merkezi gibi kullanılarak birçok uzmanın yetişmesine sebep olduğu gibi yeni yatırımlar için yol gösterici bir fonksiyon üstlendi. Hava kirliliği nedeniyle nefes alamayan şehre doğalgazın gelmesini sağladı ve şehrin hava kirliliğine son verdi. Park düzenleme ve yeşil alanlarla ilgili çalışmalarda da artış görüldü. Toplamda 7-8 parka sahip olan şehirde bini aşkın park ve yeşil alan düzenlemesi yapıldı. Erciyes bölgesi hariç olmak üzere ağaçlandırma sahalarıyla birlikte yeşil alan miktarı 11 milyon metrekareyi aştı. Raylı ulaşım sistemini Anadolu şehirleri içinde ilk defa getiren ve başarılı uygulayan belediyelerden biri oldu. Kurduğu raylı sistem pek çok alanda uluslararası ödül kazandı. Raylı sistem güzergahını tamamen çimlendirmenin yanında bitkilerle donatarak Türkiye'de ulaşım hattında yeni bir çevreci uygulamanın altına imza attı. Raylı sistem hattına ekilen çimlerle 26 futbol sahası büyüklüğünde bir yeşil alanı şehre kazandırmış oldu. Bu örnek uygulama ile uluslararası birincilik ödülü aldı. UITP (Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği) tarafından "En iyi Kentsel Entegrasyon" ve yine "Akıllı Finansman" ödüllerini kazandı. Erciyes Projesi ile Türkiye'nin en modern ve planlı kayak tesislerini hayata geçirdi. 29 milyon metrekarelik mülkiyetin tamamen belediyeye ait olduğu ve yapım finansmanının da yine belediye tarafından gerçekleştirildiği Türkiye'nin en gözde kayak merkezi olan 'Erciyes Kış ve Dağ Sporları Merkezi'ni kurdu. Bu kayak merkezi Türkiye'nin yüz akı bir tesis olarak birçok uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapmaktadır. Erciyes Projesi ile Özhaseki, şehrin ekonomik kalkınma hedefine yeni bir vizyon daha getirmiş oldu. Şehrin ticaret hayatına yeni sektörler kazandırdı. Türkiye'ye örnek olan 'sporda tesisleşme' modelini geliştirdi. UEFA standartlarının tamamını karşılayan 33 bin kişilik stadyum, yine 10 bin kişilik spor ve kongre merkezi, olimpik havuzlar ve sosyal tesisler ile sportif amaçlı tesisleşme tamamlanmış oldu. Bu ve benzeri çalışmalar, belediyecilik anlayışında öncü ve model uygulamalar olarak dikkat çekti. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde yüzde 70,2 gibi rekor bir oyla üçüncü kez Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçildi. Özhaseki, belediyeciliğe iki önemli kavramı da kazandırdı. "Sorumlu Belediyecilik" ve yerel kaynaklarla kalkınma modeline dayanan "Kalkınmacı Belediyecilik" anlayışı. Bu anlayışla Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere Merkezi İdarenin sorumluluk alanına giren hemen her işte rol üstlendi ve çözümün paydaşı oldu. Şehrin sanayisini desteklemek için projeler geliştirdi. Türkiye'de ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle 139 fabrikanın aynı anda temellerini attı. Bu organizasyon dünya rekorlar kitabına girdi. Sorumlu belediyecilik anlayışının önemli yansımalarından biri şehir ekonomisine çok büyük katkı sağlayan serbest bölgenin kurulması oldu. Türkiye'nin en geniş serbest bölgesi 6 milyon 905 bin metrekare alana kuruldu ve şehrin yurt dışı ihracına ivme kazandıran en büyük proje oldu. Şehrin istihdam artışına da ciddi bir katkı sağladı. Bir diğer konu şehrin eğitimine ve kültür hayatına yönelik yapılan yatırımlar oldu. Eğitim konusunda Erciyes Üniversitesi yanında hem vakıf hem de devlet üniversitelerinin sayısının ve niteliğinin arttırılması bir hedef olarak belirlendi. Yeni bir devlet üniversitesinin kurulmasına öncülük edildi. Yeni üniversiteye o dönem cumhurbaşkanlığı makamında olan Abdullah Gül'ün ismi verildi. Açılışı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşti. Üniversite ve fakülte binaları Özhaseki'nin yaptığı organizasyon ile hayırseverlere yaptırıldı. Devlete hiçbir yük getirilmedi. Özel üniversitelerin kurulmasında da her türlü kolaylıklar sağlanarak Kayseri bir üniversiteler şehri haline getirilmiş oldu. Şehircilikle ilgili devasa yatırımların belediye bütçesi kullanılmadan yapılmasının başarılması "Haseki Modeli Belediyecilik" kavramını ortaya çıkardı. Bu yolla yapılan şehir stadyumu, Yamula Barajı, şehir otobüs terminali, olimpik havuzlar, gecekondu önleme ve kentsel dönüşüm modelleri Haseki Modeli Belediyecilik olarak anıldı. Haseki Modeli Belediyecilik yaklaşımını besleyen bir başka icraatı ise şehrin elektrik üretim ve dağıtımını yapan şirketini belediye bünyesine kazandırması oldu. Böylece, elektrikten suya şehrin tüm alt ve üst yapı hizmetleri tamamen belediyenin kontrolünde daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmüş oldu. Yerel kalkınma projesi olan "Ufuktaki Kent" deklarasyonu ile şehre yeni bir vizyon çizdi. Bu vizyon ile girdiği 29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde aday olup 4'üncü ve 5'inci kez Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. Özhaseki 5'inci kez üst üste Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek Türkiye tarihine geçen birkaç isimden biri oldu. Tarihi Kentler Birliğinin 2004-2011 yılları arasında 7 yıl başkanlığını da yapan Mehmet Özhaseki, tarihi eserleri koruma bilincinin ülke genelinde yerleşmesine önemli katkılar sağladı. Tarihi Kentler Birliğinin yurt içinde ve yurt dışında kurumsal kimlik kazanmasında ve birçok tarihi eserin restore edilerek yeniden tarih-kültür mirasına kazandırılmasında büyük rol oynadı. Özhaseki, AK Parti'den milletvekilliği adaylığı için 10 Şubat 2015 tarihinde büyükşehir belediye başkanlığından istifa etti. Görevden ayrıldığında borçsuz, kasası dolu ve gayrimenkul zengini bir belediye bıraktı. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde AK Parti Kayseri Milletvekili olarak seçildi. Özhaseki, AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Bu görevde iken Doğu Anadolu'nun kalkınması konusunda koordinasyon görevini üstlendi. Yerel yönetimlerin daha etkin hizmet üretmesi için başlatılan yasa hazırlık çalışmalarına öncülük etti. 2016 yılının Mayıs ayında Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev aldı. HDP/PKK'nın yürüttüğü çukur siyasetinin Doğu illerinde oluşturduğu tahribatı ortadan kaldırma ve yıkılan şehirleri yeniden inşa etme görevi de verilen Özhaseki, başta Diyarbakır olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi'nde kalkınma hamlesi ve şehirlerin yenilenmesi projelerini gerçekleştirdi. Çok kısa bir sürede terörün tahrip ettiği 7 bölgeyi hızla imar ederek altyapısından üst yapısına yeni baştan üretilmiş şehirler kurdu. Diyarbakır Sur'da başlattığı proje ile Diyarbakır'ı doğunun turizm başkenti yaptı. Şırnak, Cizre, İdil, Mardin, Nusaybin, Hakkari ve Yüksekova'da yaptığı hizmetler bölge halkından çok büyük takdir topladı.20 milyona yakın vatandaşı doğrudan ilgilendiren imar sorununa kalıcı ve toptan bir çözüm olan "İmar Barışı" projesini Meclisten geçirerek uygulamaya soktu. Yıllardır tapusunu alamadığı için mağduriyet yaşayan vatandaşlar tapularına kavuştu. Türkiye'nin çevre alanında uluslararası vizyon projelerinden biri olan "Sıfır Atık" projesinin de mimarı yine Mehmet Özhaseki oldu. Özhaseki, medeniyet tasavvurunun günümüz şehircilik uygulamalarına yansıtılması ve Türkiye'nin yeni şehircilik vizyonu olan "Bizim Şehir" projesini hayata geçirdi. Türkiye'de şehirciliğin her uygulamasında kriterleri gösterecek olan Mekansal Standartların tespitine yönelik çalışmaları başlattı ve tamamladı. Dört büyük şehirde pilot uygulamaları hazırladı. Şu an dünya şehirciliğinde yeni eğilim ve geleceğin yeni vizyon yaklaşımlarından biri olan "Akıllı Şehirler Ulusal Strateji Belgesi"nin hazırlanması da yine Özhaseki'nin girişimleriyle başlatıldı. Şehirlerimizi geleceğe hazırlamak yine onun projeksiyonları arasında yer aldı.Özhaseki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde Ankara'nın tıkanmış birçok projesine de el attı. Mogan Gölü'nde yapılanlar başka bir başarı hikayesi oldu. Yıllardır çözüme kavuşturulamayan ve neredeyse yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Gölbaşı Mogan gölü dip çamurunun temizliği ve göldeki sığlaşmanın önlenmesi çalışmalarını başlattı. Göldeki sucul ekosistemin eski doğal konumuna dönmesi için milyonlarca m3 dip çamuru temizlendi. Özhaseki, Türkiye'nin en büyük çevre projelerinden birini hayata geçiren ve Gölbaşı Mogan Gölü'nü kurtaran isim oldu. Şehircilik Şurası gerçekleştirerek kentsel dönüşümün yeni kurallarını ortaya koyan Özhaseki, Ankara'da kentsel dönüşüm faaliyetlerine hız verdi. 160 hektarlık alanda kentsel dönüşüm faaliyetlerini başlattı. Toplamda 145 hektarlık alanda Ankara için yeni yerleşim alanlarını belirledi. Kentsel dönüşüm yapan Ankara'daki belediyelere ve vatandaşlara 140 milyonluk destek sağladı.Ankara ili bütününde genel arazi kullanım kararlarını belirleyen 2038 Ankara Çevre Düzeni Planı'nın yapılmasını teşvik etti. Bakanlık nezdinde vermiş olduğu teknik destekler çerçevesinde, "Örnek Başkent" vizyonuyla hazırlanan Çevre Düzeni Planında Ankara'nın; yenilikçi ve girişimciliğini esas alan, dünya ile rekabet eden, tarihi ve kültürel mirasını koruyup geliştiren, insan ve çevre odaklı, yüksek kalitede yaşam sunulan bir başkent olması benimsendi. Yapılan Çevre Düzeni Planı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince 13.01.2017 tarihinde onaylandı.Ülkemizin Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi'ne geçişi ile birlikte AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak yeniden görev aldı. 2019 Yerel Seçimleri'ne AK Parti'yi temsil edecek ve yerel hizmetleri üstlenecek kadroların belirlenmesinde etkin roller üstlendi. Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Özhaseki, İngilizce ve Arapça bilmektedir. - ANKARA