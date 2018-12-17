AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki Hakkında Bilinmeyenler Ortaya Çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki olduğunu açıklamıştı. İşte daha önce 5 kez üst üste Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Özhaseki hakkında bilinmeyenler.

İMKANLARI VATANDAŞLAR İÇİN SEFERBER ETTİ

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, 1980 sonrasında sosyal ve eğitim amaçlı faaliyetler yürüten birçok dernek ve vakfın kuruluşuna öncülük etti, yönetiminde bulundu. Kayseri'de ilk kez hayata geçirilen yoksullar için aşevi projesinin mimarı oldu. Kış mevsiminde fakir ailelere odun ve kömür dağıtımı yapan organizasyonlar gerçekleştirdi. Hayırseverleri bir araya getirerek orta ve yüksek öğrenim gören öğrencilere karşılıksız burs verdi. Bu tür sosyal sorumluluk faaliyetlerini Belediye Başkanı seçildikten sonra belediye imkanları ile daha sistemli ve yaygın hale getirdi.

"BEN AÇ KALDIM' DİYEN TEK İNSAN KALMAYACAK"

27 Mart 1994 mahalli seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Belediye Başkanlığı görevini üstlendiği ilk günden itibaren "Bu şehirde ben aç kaldım, ilaçsız kaldım diyen tek insan kalmayacak, Belediye olarak iaşe ve tedavi giderlerini karşılamayı taahhüt ediyoruz." diyerek 'sosyal belediyeciliğin' temellerini attı. Yardımsever işadamlarını harekete geçirerek aşevlerinin iaşesini karşılamalarını sağladı. Semtlere sağlık ocakları kurarak ücretsiz muayene ve ilaç imkanı oluşturdu. Borca batmış, personel maaşlarını bile ödeyemez haldeki belediyeyi kısa sürede borçsuz ve iş yapabilir bir hale getirdi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TEMELLERİNİ ATTI

Kentsel Dönüşümle ilgili mevzuat altyapısının olmadığı zamanlarda toplu tapuları bireysel tapuya çevirerek eski evleri ıslah edip kentsel dönüşümün ilk temellerini atmış olan Özhaseki, 'Gecekondu Önleme Bölgesi' uygulaması ile kaçak yapılaşmanın önüne geçerken Türkiye'ye model olacak kentsel dönüşüm uygulamalarını bir bir hayata geçirdi. Şehrin tarihi mahallelerindeki evlerin ıslah ve restorasyonu çalışmalarıyla birlikte kadim mahalleler yöresel mimarileri muhafaza edilerek yeniden gözde ve yaşanabilir muhitler haline getirildi. Kadim mahallelerdeki bu düzenlemeler yerli yabancı turistlerinde ziyaret ettiği, yüksek katma değer üreten mekanlar oldu. Bu çalışmaları ile göz dolduran Özhaseki, 28 Şubat dönemi yaşanan baskılar nedeniyle boşalan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına 23 Haziran 1998 tarihinde Meclis'te yapılan oylama ile seçildi.

EN İYİ KENTSEL ENTEGRASYON VE AKILLI FİNANSMAN ÖDÜLLERİNİ KAZANDI

Mehmet Özhaseki, belediye hizmetlerinde sürekli olarak büyük hedefler belirledi, özgün projeler geliştirdi. Muhalefette olan bir partinin başkan adayı olmasına rağmen, partisinden daha fazla oy alarak 18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Bu dönemde şehir için adeta rüya olan projeleri bir bir hayata geçirdi. Belediye bütçesinden tek kuruş çıkmadan inşa ettiği Yamula Barajı ile karasal iklimin hakim olduğu şehre 70 kilometre uzunluğunda adeta bir deniz getirmiş oldu. Aynı yıllarda başka şehirlerde benzer yatırımlar milyar dolarlık rakamlarla ve belediye bütçelerini uzun yıllar ipotek altına alacak sözleşmelerle yapılıyordu. Türkiye'nin en ucuz Atık Su Arıtma tesisini kurdu. Kurulan bu tesis başarılı bir uygulama olması nedeniyle aynı zamanda teknik eğitim merkezi gibi kullanılarak birçok uzmanın yetişmesine sebep olduğu gibi yeni yatırımlar için yol gösterici bir fonksiyon üstlendi. Hava kirliliği nedeniyle nefes alamayan şehre doğalgazın gelmesini sağladı ve şehrin hava kirliliğine son verdi. Park düzenleme ve yeşil alanlarla ilgili çalışmalarda inanılmaz bir artış görüldü. Toplamda 7-8 parka sahip olan şehirde 1000'i aşkın park ve yeşil alan düzenlemesi yapıldı. Erciyes bölgesi hariç olmak üzere ağaçlandırma sahalarıyla birlikte yeşil alan miktarı 11 milyon metrekareyi aştı. Raylı Ulaşım Sistemi'ni Anadolu şehirleri içinde ilk defa getiren ve başarılı uygulayan belediyelerden biri oldu. Kurduğu raylı sistem pek çok alanda uluslararası ödül kazandı. Raylı sistem güzergâhını tamamen çimlendirmenin yanında bitkilerle donatarak Türkiye'de ulaşım hattında yeni bir çevreci uygulamanın altına imza attı. Raylı sistem hattına ekilen çimlerle 26 futbol sahası büyüklüğünde bir yeşil alanı şehre kazandırmış oldu.Bu örnek uygulama ile uluslararası birincilik ödülü aldı. UITP (Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği) tarafından "En iyi Kentsel Entegrasyon" ve yine "Akıllı Finansman" ödüllerini hak etti.

TÜRKİYE'NİN EN MODERN TESİSİNİ HAYATA GEÇİRDİ

Mehmet Özhaseki, Erciyes Projesi ile Türkiye'nin en modern ve planlı kayak tesislerini hayata geçirdi. 29 milyon m²'lik mülkiyetin tamamen belediyeye ait olduğu ve yapım finansmanının da yine belediye tarafından gerçekleştirildiği Türkiye'nin en gözde kayak merkezi olan 'Erciyes Kış ve Dağ Sporları Merkezi'ni kurdu. Bu kayak merkezi Türkiye'nin yüz akı bir tesis olarak şimdi birçok uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapmaktadır. Erciyes projesi ile Özhaseki, şehrin ekonomik kalkınma hedefine yeni bir vizyon daha getirmiş oldu. Şehrin ticaret hayatına yeni sektörler kazandırdı.

HASEKİ MODELİ BELEDİYECİLİK NEDİR?

İdeolojik Belediyecilik anlayışını yıkan, hizmet belediyeciliği ile Türkiye'yi tanıştıran Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da başlattığı uygulamaları Kayseri'ye taşıyan Özhaseki, belediyeciliğe iki önemli kavram kazandırmıştır. "Sorumlu Belediyecilik" ve Yerel Kaynaklarla Kalkınma Modeline dayanan "Kalkınmacı Belediyecilik" anlayışı. Milletin ne ihtiyacı var ise, belediyenin görev alanına girip girmediğine bakmadan o sorunları çözmek. Bu anlayışla Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, Merkezi İdare'nin sorumluluk alanına giren hemen her işte rol üstlenmiş ve çözümün paydaşı olmuştur. Tıpkı birleşik kaplar misalinde olduğu gibi şehir topyekûn kalkınırsa bir anlam ifade edeceğinden hareketle şehrin sanayisini desteklemek için projeler geliştirdi. Türkiye'de ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle 139 fabrikanın aynı anda temellerini attı. Bu organizasyon dünya rekorlar kitabına girdi. Şehircilikle ilgili devasa yatırımların belediye bütçesi kullanılmadan yapılmasının başarılması Haseki Modeli Belediyecilik kavramını ortaya çıkardı. Bu yolla yapılan şehir stadyumu, Yamula barajı, şehir otobüs terminali, olimpik havuzlar, gecekondu önleme ve kentsel dönüşüm modelleri Haseki Modeli Belediyecilik olarak anıldı. Raylı sistemde getirdiği finansman yöntemi de zaten uluslararası bir ödülle taçlandırılmıştı. Haseki Modeli Belediyecilik yaklaşımını besleyen bir başka icraatı ise şehrin elektrik üretim ve dağıtımını yapan şirketini belediye bünyesine kazandırması oldu. Böylece, elektrikten suya şehrin tüm alt ve üst yapı hizmetleri tamamen belediyenin kontrolünde, daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmüş oldu.