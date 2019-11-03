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AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, partisinin kongre sürecine ilişkin, "Bir taraftan da ana kadememiz, kadın kollarımız ile gençlik kollarımız delege çalışmalarını yapıyor.

03.11.2019 19:53
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, partisinin kongre sürecine ilişkin, "Bir taraftan da ana kadememiz, kadın kollarımız ile gençlik kollarımız delege çalışmalarını yapıyor. İnşallah, bu süreci en verimli şekilde geçirerek tüm yıla yayıyoruz. 2020 yılını çok coşkulu, yenilenme ve tazelenme süreci olarak geçireceğiz. Ardından 2021 ve 2023'e de emin adımlarla yürüyeceğiz." dedi.
Çam, Afyonkarahisar'da bir termal otelde AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında yaptığı konuşmada, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini ve küresel aktörlerin açıktan açığa ciddi savaşlar verdiğini söyledi.
Bir taraftan büyük ticari ve ekonomik saldırılar, diğer taraftan da bölgesel bazlı vekalet savaşlarının varlığından bahseden Çam, bütün bu hadiselerin kesiştiği noktada "dimdik duran" bir Türkiye'nin olduğuna işaret ederek, "Bir de milletiyle beraber olmuş dimdik duran bir lideri var." ifadesini kullandı.
Kongre süreci hakkında da açıklamada bulunan Çam, şöyle konuştu:
"Ana kademelerimizle eş zamanlı olarak kadın kollarımız da kongrelerini yapacak. Bizler de bu süreci iyi şekilde değerlendirmek amacıyla Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı olarak, mahalle başkanlarımızla bir araya geliyoruz. Onlarla hemhal olmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da ana kadememiz, kadın kollarımız ile gençlik kollarımız delege çalışmalarını yapıyor. İnşallah, bu süreci en verimli şekilde geçirerek tüm yıla yayıyoruz. 2020 yılını çok coşkulu, yenilenme ve tazelenme süreci olarak geçireceğiz. Ardından 2021 ve 2023'e de emin adımlarla yürüyeceğiz."
"Şikayet ve eleştiri üretemeyiz"
Çam, olağanüstü bir dönemden geçtiklerini, her arkadaşının yükünün misliyle arttığını vurguladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hem yurt içinde hem de yurt dışında ciddi manada yükünün arttığını anlatan Çam, şöyle devam etti:
"Yeryüzündeki bütün liderler arasında en büyük yükü omuzlarında taşıyan liderimizin yüklerini bizler de hafifletmek durumundayız. Şarktan garba, yedi düvele karşı değil, 70 düvele meydan okuyan Cumhurbaşkanımıza bizler de daha fazla ek yük getirmemeliyiz. Omuzlarındaki yüklerini azaltacak işler yapmadan, kendi köşemizde sadece şikayet ve eleştiri üretemeyiz."
Erdoğan'a, vefasızlık ve nankörlük yapan bazı arkadaşlarının çıktığını aktaran Çam, "Liderinin elinden emanet aldıkları yetkiler ve güçlerle önce şımarmaya, daha sonra isyana kalkıştılar. Tüm bu yapılan güzel hizmetleri, kendilerinden menkul gördüler. Aralarında bakanlar, milletvekilleri ve il başkanları çıkmış, bu zavallı ve vefasız insanlara gereken cevabı, Allah'ın izniyle teşkilatımız var gücüyle verecektir." değerlendirmesinde bulundu.
AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

Güncel

Kaynak: AA


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