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AK Parti Ankara İl Başkanlığından "Milli Dayanışma Kampanyası'na destek" çağrısı

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için 700 bin üyesine çağrıda bulundu.

16.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:34
AK Parti Ankara İl Başkanlığından
AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için 700 bin üyesine çağrıda bulundu.
Partiden yapılan açıklamaya göre, 700 bin üyesi bulunan AK Parti Ankara İl Başkanlığı "700 Bin Üye 700 Bin SMS" etiketiyle sosyal medyada kampanya başlattı.
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yayımladığı videolu mesajda partililere seslenerek Türkiye'nin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmaya başladığı ilk günlerden bu yana tüm dünyada bu salgının etkilerini en aza indirgemeye yönelik çok sayıda tedbiri erkenden hayata geçirdiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde ilgili tüm kurumların kararlı bir şekilde yürüttüğü bu mücadelede en önemli gücün, vatandaşların her geçen gün daha bilinçli ve sıkı bir şekilde tedbirlere uymaya devam etmesi olacağına dikkati çeken Özcan, şunları kaydetti:
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem, diyerek Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülük ettiği Milli Dayanışma Kampanyasına bizler de Ankara AK Parti teşkilatı olarak 700 bin üyemizle destek veriyoruz. Bu vesileyle '700 Bin Üye 700 Bin SMS' kampanyasını başlatıyor ve bu mücadelede bizler de yerimizi alıyoruz. Bütün üyelerimizi 'Korona' yazıp 8119'a kısa mesaj göndererek kampanyaya katılmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, AK Parti, Ankara, Güncel
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