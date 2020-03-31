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AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığından komşuluk seferberliği

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilere sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından "komşuluk seferberliği" başlattı.

31.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:35
AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığından komşuluk seferberliği
AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilere sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından "komşuluk seferberliği" başlattı.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilere sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla "komşuluk seferberliği" başlattı. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, "65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan tüm yaş grubundaki kişilere yönelik

uygulanan sokağa çıkma yasağından sonra 'komşuluk seferberliği' programları adı altında 'Biz onlara emanettik, şimdi onlar bize emanet' sloganı ile çıktığımız bu yolda büyüklerimizden 'evde kalma' sözü aldık, talepleri doğrultusunda siparişlerini hazırlayıp teslim ediyoruz. Kıymetli büyüklerimizin, komşularımızın talebi olması durumunda Ankara Gençlik Kolları olarak her zaman hazırız ve emrinizdeyiz" dedi.

Yıldız, "Genç arkadaşlarımızdan ihtiyaç halinde dışarı çıktıklarında binalarındaki, sokaklarındaki ve mahallelerindeki büyüklerinin market alışverişi ve acil ihtiyaçlarının teminine yardımcı olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: AK Parti, Ankara, Güncel
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