Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığından komşuluk seferberliği

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığından komşuluk seferberliği AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilere sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinden sonra "Komşuluk seferberliği" başlattı.

31.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:42
AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığından komşuluk seferberliği
ANKARA - AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilere sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinden sonra "Komşuluk seferberliği" başlattı.
AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilere sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla "Komşuluk seferberliği" başlattı.
Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, "65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan tüm yaş grubundaki kişilere yönelik uygulanan sokağa çıkma yasağından sonra 'Komşuluk Seferberliği' programları adı altında 'Biz onlara emanettik, şimdi onlar bize emanet' sloganı ile çıktığımız bu yolda büyüklerimizden 'evde kalma' sözü aldık, talepleri doğrultusunda siparişlerini hazırlayıp teslim ediyoruz. Kıymetli büyüklerimizin, komşularımızın talebi olması durumunda Ankara Gençlik kolları olarak her zaman hazırız ve emrinizdeyiz" dedi.
Yıldız, "Genç arkadaşlarımızdan ihtiyaç halinde dışarı çıktıklarında binalarındaki, sokaklarındaki ve mahallelerindeki büyüklerinin market alışverişi ve acil ihtiyaçlarının teminine yardımcı olmalarını istiyoruz" ifadelerini de kullandı. AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığından komşuluk seferberliği

Kaynak: İHA

Etiketler: AK Parti, Ankara, Genel

Haberin Videosu :

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığından komşuluk seferberliği
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığından komşuluk seferberliği - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

14:17: İngiltere'de 19 Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle öldü - Haberler 14:17: Vali Çakacak virüs tedbirleri kapsamında trafik denetimlerine katıldı - Haberler 14:16: Gaziantep'te hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Haberler 14:16: Tarihi Mudanya Bandosu sokaklarda "moral" konseri verdi - Haberler 14:15: - Hitit, koruma altına aldığı köpekleri unutmadı - Haberler 14:09: Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1000 TL'lik yardımın hesaplara geçeceği tarih belli oldu 14:08: İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir - Haberler 13:51: Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi - Haberler 13:44: MHP'li Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Genel Başkanımız" ifadesini kullandı - Haberler 13:12: Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler 12:40: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti - Haberler 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık