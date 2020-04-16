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AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları hayvanlar için harekete geçti

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, sokak hayvanları için parka mama ve su bıraktı.

16.04.2020 09:24 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:24
AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları hayvanlar için harekete geçti
AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, sokak hayvanları için parka mama ve su bıraktı.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, İçişleri BakanlığıNın sokak hayvanlarına ilişkin genelgesi kapsamında başlattıkları çalışma ile Mamak Şehit Mekan Demokrasi Parkı'na sokak hayvanları için yem ve su bıraktılar. Atık su borularından yaptıkları mama ve su kaplarını parka bırakan gençlere Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Sarıgöl de eşlik etti. Sarıgöl, gençlerle birlikte mama ve su kaplarını doldurdu.

Örnek davranışlarından dolayı gençleri tebrik ettiğini kaydeden Başkan Yardımcısı Sarıgöl, vatandaşlara da kaplar boşaldıkça sokak hayvanlarına destek olmaları çağrısında bulundu. Sarıgöl, "Korona virüs salgınından dolayı sokaklar boş ve can dostlarımıza karşı kendimizi sorumlu hissediyoruz. Sokaktaki dostlarımızı unutmayarak böylesine duyarlı bir çalışma başlatan genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse'nin başlattığı Gülümseyen Sokaklar Projesi ile Mamak içerisinde pek çok noktaya yerleştirdiğimiz kaplardaki su ve mamaları daima tazeliyoruz. Kırsal alanda da pek çok noktada düzenli besleme yapıyoruz ve sokak hayvanlarına sahip çıkıyoruz. Can dostlarımızı sadece mama ve su ile değil sevgiyle de besliyoruz. Hemşehrilerimizin de sokak hayvanlarına destek olmalarını, onları yalnız bırakmamalarını rica ediyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: AK Parti, Ankara, Güncel
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