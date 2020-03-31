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AK Parti Ankara İl Gençlik Kollarından "Komşuluk Seferberliği"

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarının hazırlanarak evlerine teslim edilmesi için "Komşuluk Seferberliği" başlattı.

31.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:54
AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarının hazırlanarak evlerine teslim edilmesi için "Komşuluk Seferberliği" başlattı.
Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan kişilere yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından "Biz onlara emanettik, şimdi onlar bize emanet" sloganıyla "Komşuluk Seferberliği" programını hayata geçirdiklerini ifade etti.
Büyüklerden evde kalmaları için söz aldıklarını ve talepleri doğrultusunda siparişlerini hazırlayıp evlerine teslim ettiklerini belirten Yıldız, şunları kaydetti:
"Kıymetli büyüklerimizin, komşularımızın talebi olması durumunda Ankara Gençlik Kolları olarak her zaman hazırız ve emrinizdeyiz. Genç arkadaşlarımızdan ihtiyaç halinde dışarı çıktıklarında binalarındaki, sokaklarındaki ve mahallelerindeki büyüklerinin market alışverişi ve acil ihtiyaçlarının teminine yardımcı olmalarını istiyoruz." AK Parti Ankara İl Gençlik Kollarından ’Komşuluk Seferberliği’

Kaynak: AA

Etiketler: Burak Yıldız, AK Parti, Ankara, Güncel

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AK Parti Ankara İl Gençlik Kollarından "Komşuluk Seferberliği"
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