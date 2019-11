AK Parti Ankara milletvekili Zeynep Yıldız: " Türkiye 'nin artık tarihte kalmış maalesef çok acı olaylarla özellikle baş örtülü insanlarda yaralar açmış olan bu türden girişimleri, yaklaşımları, siyasetleri artık her tür biçimiyle birlikte çöp sepetine atması gerekir"ANKARA - AK Parti Ankara milletvekili Zeynep Yıldız, "Türkiye'nin artık tarihte kalmış maalesef çok acı olaylarla özellikle baş örtülü insanlarda yaralar açmış olan bu türden girişimleri, yaklaşımları, siyasetleri artık her tür biçimiyle birlikte çöp sepetine atması gerekir" dedi. Yıldız, AK Parti milletvekilleriyle basın toplantısı düzenledi. Yıldız, dün TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan tartışmaya değinerek, tartışmanın neticeye bağlandığını aktardı. Yıldız, "Ülkemizde insanın hayatta tarzları kılık kıyafetleri ne yapıp yapmayacakları tamamen kendilerini fikirlerini inançlarına dünya görüşlerine ait bir konudur. Başkalarına insanların ne yapacaklarına karar verme hakkını kendilerinde görmeleri, bu doğrultuda ısrar etmeleri kendilerini hakikatin otoriteyle techiz edilmiş adresi olarak görmeleri, buna uymayan görüntüler karşısında hezeyana kapılarak had bildirmeye kalkışmaları asla kabul edilemez Ülkemizde kadınlar başlarını örtebilirler, açabilirler, hayatlarını ve kıyafetlerini tamamen inançları doğrultusunda kendileri karar verirler"Yıldız, şöyle konuştu: "Türkiye'nin artık tarihte kalmış maalesef çok acı olaylarla özellikle baş örtülü insanlarda yaralar açmış olan bu türden girişimleri, yaklaşımları, siyasetleri artık her tür biçimiyle birlikte çöp sepetine atması gerekir. Toplumun bu konuda iyileşmesi bu türden sorunları bir tartışma ve gerilim unsuru olmaktan çıkartması bu doğrultuda dikkatli bir dil kullanılması herkesin görevidir. En temel insan hakkına yaşama ve var olma hakkına yönelik gördüğümüz bu alana ilişkin kendini ortaya koyan dil ve tavırlarla karşılaştığımızda hepimizi yaraladığına incittiğine inandığımız çok acı tecrübeleri kaydedilen hayatları yılları hatırlamaktayız. Bu konunun ortadan kaldırılması hususunda tarihi bir girişimde bulunmuş bunu yolunu açmış olan Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ve aynı mecrada kıyafeti inancı ne olursa olsun vicdan özgürlüğüne katkı veren herkese teşekkür etmek isteriz. Yine bu doğrultuda her alan herkesin geçmişin acı olaylarını hatırlatıcı dil ve tavırlara karşı İnsani bir hassasiyetle mukabele etmesini bunu her türlü siyasi polemiğin ötesinde bir insan hakkı olarak karşılamasını ve savunucusu olmasını bekliyoruz genel kurul millete meydan okunacak yer değildir."