30 Kasım 2018, 10:38
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AK Parti Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar Kimdir?

AK Parti Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar Kimdir?

AK Parti'nin 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar oldu. Peki, Ardahan Belediye Başkan adayı olan Yunus Baydar kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Ardahan oldu. Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar oldu. Peki, AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı olan Yunus Baydar kimdir? Yunus Baydar kaç yaşındadır? Yunus Baydar nerelidir? Yunus Baydar hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

ARDAHAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN YUNUS BAYDAR KİMDİR?

Yunus Baydar, Ardahan'ın Yanlızçam köyünde 1976 yılında dünyaya geldi. İlk ve orta okulu Yanlızçam köyünde okudu. Liseyi Bursa'da Orhanlı Lisesinde okuyan Baydar, Üniversiteyi ise 1993 yılında kazandığı Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner fakültesinde okudu. 1998 yılında üniversiteyi bitiren Baydar daha sonra 15 yıldır Ardahan merkezde serbest veteriner hekim olarak çalışmaktadır.

2009 YILINDA İL GENEL MECLİS ÜYESİ OLDU

2009 yerel seçimlerinde AK Parti'den merkez ilçe 1.sıra adayı olarak İl Genel Meclis üyesi seçildi. 2010 yılında İl Başkanı olarak atanan Baydar, 2012 senesinde yapılan il kongresinde tekrar İl başkanlığına seçildi. Yunus Baydar, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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Recep Tayyip Erdoğan,Yunus Baydar,Ardahan
30 Kasım 2018 Cuma 10:38