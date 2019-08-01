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AK Parti Ardahan'da hizmet binası yapacak

AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, partileri için yeni bir binanın temelini atacaklarını bildirdi.

01.08.2019 16:42 AK Parti Ardahan'da hizmet binası yapacak
AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, partileri için yeni bir binanın temelini atacaklarını bildirdi.
Aydın, Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı'yı ziyaretinde yaptığı açıklamada, partinin kentteki hizmet binası için yarın temel atma töreni düzenleyeceklerini söyledi.
Şimdiye kadar AK Parti Ardahan İl Başkanlığı olarak kiralık binada oturduklarını ifade eden Aydın, "İnşallah bundan sonra kendi binamız olacak. 270 metrekare alan üstünde kurulacak binanın partimize ve insanımıza çok yönlü hizmeti olacak. Binamız şimdiden Ardahan'a ve partimize hayırlar getirsin." dedi.
Aydın, binanın Karagöl Mahallesi Belediye Halk Pazarı mevkindeki temel atma törenine tüm Ardahanlıları davetli etti.

AK Parti, Ardahan, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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