AK Parti Ardahan İl Başkanı Aydın, 15 Temmuz gecesinde darbeyi kadeh kaldırarak kutlayan Recep...

AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın , 15 Temmuz darbe gecesinde darbeyi kadeh kaldırarak kutlayan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, Ardahan Belediyesince düzenlenen "Kültür Sanat Günleri"ne davet edilmesini tepkiyle karşıladı.İl Başkanı Hakan Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Ardahan'da düzenlenen Kültür ve Sanat Günleri'ne davet edilen isimlerden olan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da yer aldığını belirterek, Gürkan'ın 15 Temmuz'da yaptıklarının unutulmadığını ifade etti.Aydın, "Türk milletinin vatanı için en çok şehit verdiği 15 Temmuz gecesinde, vatandaşlarımız hainlere karşı bedenlerini tankların önüne siper ederken, darbeyi kadeh kaldırarak kutlayanların Ardahan'a daveti kabul edilemez."Ardahanlı halk ozanı Aşık Şenlik'in "Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana" dizelerini hatırlatan Aydın şunları kaydetti;"Aşık Şenlik'in memleketi olan Ardahan'a, hainliği ve darbeyi müspet gören böyle zihniyetin davet edilmesini doğru bulmuyorum. Biz ilimiz için yapılan her türlü etkinliğe ve her türlü sosyal faaliyete hep destek olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Lakin yapılacak etkinliklere katılacak olan şahıslar, bizi elbette ki ilgilendirir. Bu yüzden halkın iradesine darbe yapmaya kalkışıp, kendi milletine silah doğrultanları destekleyenlerin ve bunu tasvip edenlerin böyle bir etkinliğe davet edilmesi son derece yanlıştır, hayal kırıklığıdır ve vatanı uğruna canını vermiş şehitlerimize saygısızlıktır. Hilal ile Haç'ın, hak ile batılın mücadelesi olan hain darbe teşebbüsünde, Garp'ın uşaklarına alkış tutanların ve kadeh tokuşturanların, Anadolu'nun ve Türkiye'mizin kilidi olan ilimize davet edilmesi tam bir aymazlık, tam bir şuursuzluktur."Aydın, derhal bu yanlıştan dönülmeli ve Ardahanımızın ismi böyle şahıslarla anılmamalıdır dedi.