AK Parti Armutlu Belediye Başkanı ve Adayı Birkan: "Armutlu İçin 15 'Altın' Projemiz Var"

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Armutlu mevcut Belediye Başkanı ve yeni dönem Ak Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Birkan, "3 dönem boyunca alt ve üst yapı problemlerimizi çözmeye çalıştık. Yeni dönemde sosyal yaşamı canlandıracak ve kültürel faaliyetleri hayata geçirecek mekanları ve oluşumları sağlayacağız" dedi.Ak Parti Belediye Başkanı ve yeni dönem başkan adayı Mehmet Birkan, 4'üncü dönemine ilçe için hazırladıkları 15 'altın' proje ile hazırlandıklarını kaydetti. Üç dönemdir belediye başkanlığı görevini sürdüren Mehmet Birkan, İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş'i ziyaretinde 4'üncü döneminde Armutlu için hayata geçirmeyi amaçladıkları yeni projeleri anlattı.Yeni dönemde ilçeyi sosyal ve kültürel anlamda yeni özellikler kazandırmayı amaçladıklarından bahseden Birkan, "3 dönem boyunca alt ve üst yapı problemlerimizi çözmeye çalıştık. Yeni dönemde sosyal yaşamı canlandıracak ve kültürel faaliyetleri hayata geçirecek mekanları ve oluşumları sağlayacağız" dedi."İlçemize bir yılda 18 milyon TL yatırım yaptık"2017-2018 yılında belediye bütçesinin yüzde 50'sini ilçe yatırımlarına aktardıklarını söyleyen Birkan, "Geçtiğimiz sene toplamda ilçemiz için 18 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. Bu rakam yıllık belediye bütçemizin yüzde 50'sine denk geliyor. Bu dönemde de yatırımlarımızı sürdüreceğiz ve Armutlu'ya kültürel anlamda yeni bir çehre kazandıracağız" şeklinde konuştu.15 'altın' projeBaşkan Mehmet Birkan, 'altın' olarak nitelendirdiği projeleri ise şu şekilde sıraladı:"Kaplıcalar bölgesine 5 yıldızlı termal tesis,Atatürk Müzesi, kültür merkezi,Modern plajlar,Çınardere mevkiine termal tesis,Armutlu seyir terası,Tavşanlıtepe sahil düzenlemesi,Hayvan barınağı,İlçe merkez girişine peyzaj düzenlemeleriİskele kordon otopark alanı cadde ve sokak düzenlemeleri,Yaşlı bakım evi,İçme suyu göleti,Kadınlar plajı,Noter,Kent müzesi" - İSTANBUL