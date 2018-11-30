AK Parti Artvin Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocatepe Kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Artvin oldu. Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe oldu. Peki, AK Parti Artvin Belediye Başkan adayı olan Mehmet Kocatepe kimdir? Mehmet Kocatepe kaç yaşındadır? Mehmet Kocatepe nerelidir? Mehmet Kocatepe hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

ARTVİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN MEHMET KOCATEPE KİMDİR?

Mehmet Kocatepe, 1 Ocak 1966 senesinde Artvin'nin Yusufeli ilçesinin, Altıparmak ( Barhal ) köyünde dünyaya geldi. İlkokulu, köyünde okudu. Liseye Bursa Süleyman Çelebi Lisesi'nde gitti. Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamlamasının ardından Sosyal Bilimler Enstitüsünde Halk Eğitimi üzerine yüksek lisans yaparak "Bilim Uzmanı" unvanını aldı.

BİRÇOK GÖREVDE BULUNDU

Esnaf bir ailenin çocuğu olam Mehmet Kocatepe, gıda ve tekstil üzerine on yıl ticaretle uğraştı. 1992 yılında öğretmenliğe başladı. 1996-2003 yılları arasında TBMM'de çalıştı. 2003-2009 yılları arasında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde Personel ve Eğitim Daire Başkanı görevini icra etti.

İNGİLİZCE ve ARAPÇA BİLMEKTEDİR

Mehmet Kocatepe, 25 Nisan 2009 tarihinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Evli ve 3 çocuk babası olan Kocatepe, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

ÜLKEMİZİ TEMSİL ETTİ

Ekim 2014 tarihinden sonra Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde ülkemizi temsil eden Mehmet Kocatepe, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Artvin Belediye Başkan adayı oldu.