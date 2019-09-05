Haberler» Politika» Haber

AK Parti Avanos ilçe başkanlığında temayül yoklaması yapıldı

AK Parti'de yaklaşan kongre süreci öncesinde ilçe başkanlıklarında temayül yoklaması başladı.

05.09.2019 15:56 AK Parti Avanos ilçe başkanlığında temayül yoklaması yapıldı
AK Parti'de yaklaşan kongre süreci öncesinde ilçe başkanlıklarında temayül yoklaması başladı.

AK Parti'de önümüzdeki ay ilçeler ile başlayacak olan kongre süreci kapsamında AK Parti Avanos İlçe Başkanlığında temayül yoklaması yapıldı. AK Parti İl Başkanlığı Teşkilat Başkanı Serhat Sonugelen başkanlığında Avanos ilçe başkanlığında kongre öncesinde temayül yoklaması yapıldı. Temayül yoklamasında kimi ilçe başkanı, kimi kadın kolları başkanı ve kimi gençlik kolları başkanı olarak görmek istiyorsunuz soruları soruldu. - NEVŞEHİR

AK Parti, Avanos, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
21:12   "Komşularımızla barış içinde yaşamamız lazım"
20:38   Kılıçdaroğlu'ndan palet fabrikası açıklaması
20:14   Kılıçdaroğlu: 3, 5 milyon daha suriyeli gelecek (2)
20:09   Şanlıurfa'da 3 kişi İyi Parti'den istifa etti
19:55   Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Greenblat görevinden istifa etti
19:49   İngiltere'de Brexit öncesi ABD'den serbest ticaret hamlesi
19:34   MHP'li Aycan: "İdamı isteyen tek partiyiz"