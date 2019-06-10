AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz Açıklaması

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz
, "Sarıçay Barajı'nı ve Söke
Çayı Projesi'ni DSİ yapıyor." dedi.
Yavuz, partisinin Söke İlçe Başkanlığını ziyaretinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul
seçimlerine yönelik yoğun bir çalışmalarının olduğunu hatırlatan Yavuz, "Millet İttifakı seçimlerin olmaması adına her şeyi yapıyor. Bu seçimde bir şaibe söz konusuydu ve gerekli müracaatı yaparak yeniden seçime gidilmesi konusu gündeme geldi. İstanbul seçimini kazandığımızı ve tekrarında da kazanacağımızı biliyoruz. Bazı Avrupa
ülkeleri kaybetmemiz adına büyük beklenti içerisinde. Milletimiz bunu bekleyenlere gerekli cevabı sandıkta verecektir." diye konuştu.
Sarıçay Barajı'na ilişkin kamuoyunda oluşan tartışmalara açıklık getiren Yavuz, Aydın Büyükşehir Belediyesinin bunu yapabilecek durumda olmadığını kaydetti.
Seçim öncesi Söke Çayı'na ilişkin sözlerini hatırlatan Yavuz, "İnşallah Söke Çayı Projesi'ne de başlıyoruz. Bazı prosedürlerin tamamlanması gerekiyordu bunları da tamamladık. Sarıçay Barajı'nı ve Söke Çayı Projesi'ni DSİ yapıyor."
Kaynak: AA
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