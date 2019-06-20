AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz Açıklaması

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, "AK Parti, Türk ordusuyla değil, peygamber ocağı ordumuz içerisine sızmış, en kritik makamlara kadar ele geçirmiş ve nihayetinde bu millete 15 Temmuz'u yaşatan, ordu içerisindeki kanserli hücre niteliğindeki yapıyla mücadele etmiştir ve etmeye devam etmektedir." dedi.

Yavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı ve sabır dilerken, Aydın'da meydana gelen ve yaşamı olumsuz etkileyen sağanak yağış ile fırtına dolayısıyla da hemşehrilerine geçmiş olsun temennisinde bulundu.

"Meclis olarak bizim vazifemiz, vekili olduğumuz milletimizi, tüm kurumları ve unsurlarıyla birlikte bir bütün olarak temsil ettiğimiz devletimizin içinde yaşadığımız çağın gerektirdiği şekilde güçlü ve kudretli bulundurmaktır." diyen Yavuz, bunun için gereken yasal düzenlemeleri, bu vazife doğrultusunda yapmaya gayret ettiklerini ve Askeralma Kanunu Teklifi'nin de bu amaç doğrultusunda atılan adımlardan biri olduğunu dile getirdi.

Teklife ilişkin söz alan muhalefet milletvekillerinin ısrarla tartışmayı ana minvalden uzaklaştırıp farklı yönlere taşıdığını, yapıcı olmayan, sadece eleştirmiş olmak için eleştiriler yaptıklarını vurgulayan Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun son örneği, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'nun Gazi Meclisimizde, Askeralma Kanunu Teklifi görüşmeleri devam ederken yaptığı konuşmadır. '17 yıllık AK Parti iktidarı, Türk devletinin nizamını ve Türk ordusunu bozmakla geçtiği' yönündeki ifadelerinin iyi niyetli olmadığını düşünüyor, kendisini esefle kınıyorum. AK Parti'nin iktidar olduğu ilk günden bu yana hükümetlerimiz, ülkemizi, başka ülke ve aktörlerin belirlediği gündemi yaşayan bir devlet olma kimliğinden çıkartıp tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda gerekli adımları atmıştır ve atmaya da devam etmektedir."

AK Parti iktidarları süresinde yerli ve milli savunma sanayinin yaşadığı gelişimi, geçirdiği dönüşümü ve geldiği noktayı görmemek için ya kör olmak ya da gözünü başka tarafa çeviriyor olmak gerektiğine işaret eden Yavuz, "Kendi savunma sanayimizi güçlendirerek yerli ve milli olan;tank, top, obüs, füze, İHA, SİHA, helikopter, gemi ve daha nicelerini üretiyor olmamız, dosta güven düşmana korku verirken, bu vekil arkadaşımızın demeç ve yorumlarını nereye koyacağımızı belirlemekte güçlük çekiyorum." ifadesini kullandı.

Yavuz, terörle mücadelede, eski köhne karakol binalarının yerine inşa edilen kalekolların, tamamı profesyonellerden oluşan birlikler tarafından yürütülen operasyonların, İHA, SİHA ve kendi silah sistemlerimizin katkısının ortada olduğunu, terörle mücadele konusunda hep dillendirilen "profesyonel ordu ile terör mücadelesinin başarılı olacağı" düşüncesini uygulamaya koyan ve başarılı sonucu da elde edenin yine AK Parti iktidarları olduğunu söyledi.

"Onlar orduya sirayet etmiş kanserli hücrelerdir"

Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(17 yıllık AK Parti iktidarı, Türk devletinin nizamını ve Türk ordusunu bozmakla geçti) ifadesini asla iyi niyetli bulmuyorum. AK Parti, Türk ordusuyla değil, peygamber ocağı ordumuz içerisine sızmış, en kritik makamlara kadar ele geçirmiş ve nihayetinde bu millete 15 Temmuz'u yaşatan, ordu içerisindeki kanserli hücre niteliğindeki yapıyla mücadele etmiştir ve etmeye devam etmektedir. Türk ordusuna sızarak, kutsal üniformasını bir şekilde üzerine geçirmiş bu hainleri, Türk ordusunun mensubu olarak görmemiz imkansızdır.Onlar orduya sirayet etmiş kanserli hücrelerdir.

Kendi halkına ateş eden üniforma hırsızı hainleri Türk askeri sanmak olsa olsa gaflettir.Bu hainlerin kurduğu kumpaslarla, attığı iftiralarla mağdur edilen askerleri, 'AK Parti iktidarı mağdur etti' demek de iftiradır. Kendi halkına düşman, kendi ordusuna düşman, başka odaklara hizmet eden bu hainleri, Türk ordusundan temizlemek ise Türk ordusunu güçsüzleştirmek değil, tam tersine kanserli hücrelerinden, pisliklerinden arındırmak ve çok çok daha güçlendirmektir. İşte biz de bunu yaptık ve yapacağız.Biz diyoruz ki 'askere düşmanlık, düşmana askerliktir'.Düşmana askerlik eden bu hainlerin üzerinden, o kutsal Türk ordusu üniformasını çıkartıp, peygamber ocağını bu hainlerden temizlemek, ordumuzu asla güçsüz kılmaz."

Yavuz, içinde bulunduğumuz çağda artık orduların gücünün insan sayısıyla ölçülmediğini, her objektif ölçümde olduğu gibi burada da esas kriterin nicelik değil nitelik olduğunu söyledi.

"Türk milleti asker bir millettir"

Orduyu, yerli ve milli silah, araç ve teçhizatla donatıp, profesyonel, iyi eğitilmiş, hareket ve savaş kabiliyeti yüksek birliklerden oluşur hale getirmenin, asla "orduyu güçsüzleştirmek" olarak nitelendirilemeyeceğine işaret eden Yavuz, milletin gönlünde Türk ordusunun yerinin hep başka olduğunu vurguladı.

Metin Yavuz, şunları kaydetti:

"Bunu askerlik yasasında değişiklik yaparak, farklılaştırmak mümkün değildir.Türk milleti asker bir millettir.Yeri ve zamanı geldiğinde gereğini yapmaktan canı pahasına bile olsa asla geri durmaz.Bedelli askerlik sürekli oldu diye, askerlik süresi kısaldı diye, ne milletin gözünde ve gönlünde Türk ordusunun kıymeti değişir, ne de Türk milletinin, kadın-erkek, askerlik yapmış-yapmamış, genç-yaşlı fark etmeksizin vatanı ve milleti için canını feda edebilme özelliği değişir. Muhalefet milletvekillerinden istirham ediyorum; lütfen sizler de bizler gibi ve en az bizler kadar aziz milletimize güvenin."

Kaynak: AA