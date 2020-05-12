AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Söke'de

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Söke'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

12.05.2020 21:01 | Son Güncelleme: 12.05.2020 21:03
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Söke'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
Metin Yavuz'a ziyaretlerinde AK Parti İlçe Başkanı Sibel Menderes ile partililer eşlik etti.
Yavuz, restorasyon çalışmalarında sona gelinen Tren Garı ile hizmete giren Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binalarını gezd
Metin Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle restorasyon çalışmalarının yavaşladığını ancak garda çok az işin kaldığını belirtti. Yavuz, Anıtlar Kurulunun incelemesinin ardından garda yer alan binaların ihaleye çıkacağını ve binalarda açılacak tesislerin hizmet vermeye başlayacağını belirtti.
Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de yeni binasına kavuştuğunu aktaran Yavuz, burada BİLSEM'in de hizmet vereceğini ifade etti. AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Söke’de

Kaynak: AA

Etiketler: Metin Yavuz, AK Parti, Aydın, Söke, Güncel, Haber

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