AK Parti Babaeski İlçe Başkanı Yağcı, Görevine Başladı

AK Parti Babaeski
İlçe Başkanı Fatih
Yağcı, görevine başladı.
Eski ilçe başkanı Ali Gencal'ın istifasının ardından AK Parti'nin Genel Merkez
Teşkilat Başkanlığınca ilçe başkanlığına atanan Fatih Yağcı, görevine başladı.
Parti binasında düzenlenen törenle, İl Başkanı Alper Çiler, Yağcı'ya mazbatasını teslim etti.
Yağcı, burada yaptığı konuşmada, ilçe başkanlığı görevine getirilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.
Görevini en iyi şekilde yerine getireceğini ifade eden Yağcı, göreve kendisini layık gördükleri için teşekkür etti.
Yerel seçimlere çok iyi hazırlanacaklarını aktaran Yağcı, "31 Mart'ta Babaeski'de çığır açacağımıza inanıyorum. Yapılan anketlere göre sonuçlarımız çok güzel. Sizden beklentilerimiz çok yüksek. Biz birlikte büyük bir aileyiz. Teşkilatımız olmazsa biz bir hiçiz. Çünkü teşkilatlar bu işin mutfağında çalışan insanlardır." diye konuştu.
Konuşmanın ardından Çiler, eski ilçe başkanı Ali Gencal'a çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, plaket verdi.
Merkez,Fatih,Babaeski
15 Aralık 2018 Cumartesi 10:59