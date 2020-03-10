AK Parti Bala İlçe Başkanlığına Mehmet Tümer yeniden seçildi
AK Parti Bala İlçe Başkanlığına Mehmet Tümer yeniden getirildi.
10.03.2020 19:19 | Son Güncelleme: 10.03.2020 19:21
AK Parti Bala İlçe Başkanlığına Mehmet Tümer yeniden getirildi.
Bala Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ve AK Parti Ankara milletvekillerinin de katıldığı kongreye tek liste halinde gidildi.
Seçim sonucunda 155 oyun tamamını alan Mehmet Tümer, yeniden başkan seçildi.
Bala Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ve AK Parti Ankara milletvekillerinin de katıldığı kongreye tek liste halinde gidildi.
Seçim sonucunda 155 oyun tamamını alan Mehmet Tümer, yeniden başkan seçildi.
Kaynak: AA
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