AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz Kimdir? Yücel Yılmaz Kaç Yaşındadır?

AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 şehrin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti'de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz oldu. Peki Yücel Yılmaz kimdir? Yücel Yılmaz kaç yaşındadır? Nerelidir?

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI YÜCEL YILMAZ KİMDİR?

Yücel Yılmaz, 1975 yılında Almanya'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Balıkesir'de tamamladı.Daha sonraAnadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.

8 ŞEHİRDE EĞİTİM VEREN DİL OKULU VAR

Balıkesir'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bazı okullarda İngilizce öğretmenliği yapan Yılmaz, 8 şehirde yabancı dil eğitimi veren kendi şirketini kurdu. Balıkesir Ticaret Odası Meclis Başkanlığı görevini belediye başkan adaylığı dolayısıyla noktaladı.

2014 SEÇİMLERİNDE BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Yücel Yılmaz, 30 Mart 2014 yerel seçimindeAK Parti'den Balıkesir, Karesi Belediye Başkanı seçildi.Yücel Yılmaz, 31 Mart 2019 yerel seçimlerindeAK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayı olmuştur.

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASI

Yücel Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.