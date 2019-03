AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz Projelerini Açıkladı

Kaynak: DHA

CUMHUR İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, 'Şehir Tasavvuru ve Proje Tanıtım Toplantısı'nda Balıkesir'e yeni bir vizyon ve çehre kazandıracak olan projelerini açıkladı.Alanında uzman 25 kişilik bir ekiple, binlerce kişi ile birebir görüşülerek ve anketlerin yapılarak, Balıkesirlilerin beklentileri doğrultusunda projelerin hazırlandığını söyleyen Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, "Balıkesir Kazanacak, Türkiye Kazanacak" sloganıyla 4 ana hedef, 10 strateji çerçevesinde 10 Yıldızlı Balıkesir" hedefiyle yola çıktıklarını belirtti."DOĞASI, KIYILARI VE TERMAL TURİZMİ İLE TURİZM DEMEKTİR"Balıkesir'in sadece bir şehir olmadığını söyleyen Yücel Yılmaz, "Balıkesir verimli topraklarıyla tarım demektir. Yenilenebilir enerji kaynakları demektir. Doğası, kıyıları ve termal turizmi ile turizm demektir. Konumuyla lojistik demektir. Yeni ulaşım ağlarıyla sanayi demektir. Yer altı zenginlikleriyle maden demektir. Tüm bu özellikleriyle Balıkesir Türkiye demektir. O yüzden Balıkesir bize lazım, hepimize lazım, Türkiye'ye lazım. Bunun için 4 hedefimiz var. Ülke ve dünya çapında yükselen Balıkesir, şehirleri ile gelişen Balıkesir. Herkesi kapsayan Balıkesir. Marka Kent Balıkesir" dedi."AKILLI YÖNETİM SİSTEMLERİYLE TEKNOLOJİK BALIKESİR"Yılmaz," Sanayi, lojistik, turizm, tarım, enerji atılımı ile Kalkınan Balıkesir; yeni otoyollar çevre yolları, raylı sistemleri ile Ulaşan Balıkesir; enerji yönetimi ve tüketim kontrol sistemleriyle Ekolojik Balıkesir; çok sayıda park, rekreasyon alanı, ormanlarıyla Yeşeren Balıkesir; prestijli sokakları meydanları, kamusal yapılarıyla Estetik Balıkesir; depreme karşı dayanıklı, barındırdığı potansiyelleri ile Yenilenen Balıkesir; kültür merkezleri, müzeleri, eğlence mekanlarıyla Yaşayan Balıkesir; engelsiz erişim, sosyal hizmetler, rehabilitasyon merkezleriyle Kucaklayan Balıkesir; bisiklet yolları, spor tesisleri, kamplarıyla Dinamik Balıkesir; akıllı yönetim sistemleriyle Teknolojik Balıkesir" ifadelerini kullandı.Balıkesir'i 3 farklı ekonomik bölgede geliştireceklerini söyleyen Yücel Yılmaz, "Kuzeyin yıldızları Bandırma, Manyas, Susurluk, Gönen, Erdek, Balya sanayi ve teknoloji kimliğini üstlenecek. Körfez'in yıldızları Ayvalık, Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç turizm kimliğini üstlenecek. Güney'in yıldızları İvrindi, Savaştepe, Altıeylül, Karesi, Kepsut, Bigadiç, Sındırgı, Dursunbey lojistik, tarım ve termal turizm kimliklerini üstlenecek."BANDIRMA KALE ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ KURULUYOR"Balıkesir'e doğrudan 6.5 milyar TL'lik yatırım geleceğini söyleyen Yılmaz," Ülke ölçeğindeki sanayiler Balıkesir'e kuruluyor. Bizim görevimiz yatırım yapacağım diyen her babayiğidi kucaklamak, sorunlarını çözmek ve bürokrasisini azaltmak olacak. Bandırma Kale Özel Endüstri Bölgesi kuruluyor. Savunma sanayi, havacılık ve medikal yatırımları Bandırma'da gerçekleşecek, Ülkemizin dışalımını azaltacak ana metal organize sanayi kuruluşunu bitirdi, yatırıma başlıyor, Bandırmamıza hayırlı olsun" sözlerini kullandı."ŞEYTAN SOFRASI'NDAN DA SARIMSAKLI'YA BİR TELEFERİK HATTI PLANLAYACAĞIZ"Yücel Yılmaz projelerine şöyle devam etti:Gönen, Balya, Bigadiç, Sındırgı aksları doğa turizmi, termal turizm ve sağlık turizminin ülke çapındaki merkezleri olacak. Ayvalık kültür turizminin merkezi olurken Gömeç aktivite merkezi, Burhaniye tarımsal üretim merkezi, Havran tarih merkezi, Edremit sağlık turizminin merkezi, Altınoluk doğa turizminin merkezi haline gelecek.Körfezin geneline bir kimlik vermemiz lazım. Bu kimlik zeytin ağacı kadar kadim, her dem yeşil bir Körfez. Benim hedefim bu. Eşsiz zeytinimizi tüm dünyanın tatması lazım. Zeytinimizi parlatacak her projeyi yapacağız. Körfez'de deniz yolu ulaşımını geliştireceğiz. Ayvalık'ta kesintisiz bir kıyı hayalim var. Körfez için hazırladığımız stratejik plan ile kesintisiz kıyı projemizi hayata geçirecek, Cunda'nın kıyı alanını düzenleyeceğiz, Ayvalık'ın tarihi kent merkezinin sokaklarını canlandıracağız. Ayvalık'tan Şeytan Sofrası'na, Şeytan Sofrası'ndan da Sarımsaklı'ya bir teleferik hattı planlayacağız. Ayvalık'taki jeotermal kaynakları kıyıda yapacağımız düzenlemelerle sıcak su havuzları oluşturacağız. Bu sayede 3 ay olan turizm süresini 6 aya çıkaracağız. İvrindi, Karesi ve Kepsut'ta ise organize küçükbaş hayvancılık bölgeleri kuracağız. Bu merkezlerde Balıkesir hayvan borsasını kuracağız.Edremit Güre Akçay ve Altıoluk yan yol projeleri ile turizm trafiği, şehir içi trafik ve transit trafik dengesi sağlanacak. Otogar ihtiyacı olan ilçelerimiz Bigadiç, Gönen, Edremit, Susurluk ve Sındırgı modern otogarlarına kavuşacak. Kent merkezlerinde de otopark sorunu olan alanlarda dikey teknolojik otoparklar ile parklanma alternatiflerini geliştirecek sokakları insanlara bırakacağız."PROJELERİMİZLE İLE YAKTIĞIMIZ KIVILCIMI PARLAYAN BİR ATEŞE ÇEVİRECEĞİZ"Restorasyon ve sağlıklaştırma projelerine de değinen Yılmaz," Çocuklarımız bizim geleceğimiz ve istikbalimizin temel taşlarıdır. Nitelikli bir toplum inşası için çocuklarımızın sosyal kültürel ve sanatsal gelişimlerini destekleyecek, ebeveynlerine seminerler verecek atölyeler kuracağız. Balıkesir'imiz Türkiye'nin giderek daha ışıltılı bir şekilde parlayacak yıldızıdır. 10 yıldızlı Balıkesir projemiz ile yaktığımız kıvılcımı parlayan bir ateşe çevireceğiz. Ekonomisi yükselen kentleri gelişen yaşam kalitesi artan bir Balıkesir için yeniden göreve talibiz. Çünkü Balıkesir hepimize lazım Balıkesir Türkiye'ye lazım. Şimdi bu hizmetleri tüm Balıkesir'e yapmak için gördüğünüz gibi biz hazırız" dedi. - Balıkesir