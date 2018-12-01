AK Parti Balıkesir İl Başkanı Görevinden İstifa Etti

AK Parti Balıkesir
İl Başkanı Av. Hasan Demiraslan
, Altıeylül
Belediye Başkan aday adaylığı için görevinden istifa etti.
AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, Altıeylül Belediye Başkan aday adaylığı nedeniyle görevinden istifa etti. 2 yıldır AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı görevini yürüten Demiraslan'ın sürpriz istifası ve aday adaylığı partililer tarafından sevinçle karşılandı. Öte yandan ilçe belediyelerinin aday adaylarının Çarşamba
günü açıklanması bekleniyor. - BALIKESİR
Altıeylül,Hasan Demiraslan,Balıkesir
01 Aralık 2018 Cumartesi 23:32