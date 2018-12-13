AK Parti Balıkesir İl Başkanlığına Ahmet Sağlam Atandı

AK Parti Balıkesir
İl Başkanı Hasan Demiraslan
'ın Altıeylül
Belediye Başkan aday adaylığı için istifa etmesinin ardından boşalan göreve Ahmet Sağlam
atandı. Ankara
'ya 4 aday çağrılırken görevin Avukat Ahmet Sağlam'a verildiği öğrenildi. Ankara'da sağlanan mutabakatla Sağlam'ın daha önce il yönetiminde ve Altıeylül İlçe başkanlığında yönetim kurulu üyesi ve seçim işleri başkanı olarak başarılı ile dikkat çektiği ve bu nedenle öne çıkan isim olduğu ifade edilirken AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı'na atanması partililer tarafından büyük memnunlukla karşılandı.
41 yaşında olan ve İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
mezunu olan Sağlam'ın çok iyi derecede İngilizce ve Arapça bildiği, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - BALIKESİR
Hasan Demiraslan,Altıeylül,Ahmet Sağlam,Balıkesir
13 Aralık 2018 Perşembe 21:35