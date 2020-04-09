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AK Parti Balıkesir milletvekili Mustafa Canbey basın mensuplarına kolonya dağıttı

AK Parti milletvekili Mustafa Canbey basın mensuplarına kolonya dağıttı.

09.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:44
AK Parti Balıkesir milletvekili Mustafa Canbey basın mensuplarına kolonya dağıttı
AK Parti milletvekili Mustafa Canbey basın mensuplarına kolonya dağıttı.

Canbey, TBMM basın koridoruna gelerek Balıkesir ilinin limon kolonyasını dağıttı. Canbey, kolonyayı korona virüsünden gazetecilerin korunması amacıyla dağıttığını belirterek, Türkiye ve dünyanın korona virüsünden bir an önce kurtulmasını diledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Canbey, Milletvekili, Balıkesir, AK Parti, Politika
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