AK Parti Balıkesir milletvekili Mustafa Canbey basın mensuplarına kolonya dağıttı
AK Parti milletvekili Mustafa Canbey basın mensuplarına kolonya dağıttı.
09.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:44
Canbey, TBMM basın koridoruna gelerek Balıkesir ilinin limon kolonyasını dağıttı. Canbey, kolonyayı korona virüsünden gazetecilerin korunması amacıyla dağıttığını belirterek, Türkiye ve dünyanın korona virüsünden bir an önce kurtulmasını diledi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler: Mustafa Canbey, Milletvekili, Balıkesir, AK Parti, Politika