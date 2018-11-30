AK Parti Bartın Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz Kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Bartın oldu. Bartın Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Aldatmaz oldu. Peki, AK Parti Bartın Belediye Başkan adayı olan Yusuf Ziya Aldatmaz kimdir? Yusuf Ziya Aldatmaz kaç yaşındadır? Yusuf Ziya Aldatmaz nerelidir? Yusuf Ziya Aldatmaz hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BARTIN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN YUSUF ZİYA ALDATMAZ KİMDİR?

Yusuf Ziya Aldatmaz, 1965 yılında Bartın'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Bartın Merkez'de okudu. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra4 nesilden beri devam eden aile meslekleri olan gıda maddeleri toptancılığını babasından devraldı ve geliştirdi. 1993 yılında evlendi ve iki kız çocuğu oldu.

BİRÇOK GÖREVDE YER ALDI

2000-2002 yılları aralığındaAnavatan Partisi'nde Merkez İlçe Başkanlığı yaptı. 2011'de Adalet ve Kalkınma Partisi İl Yönetim Kurulu üyesi oldu. Bartın Kemerspor Kulubü Başkanlığı, Bartın Spor Kulubü yöneticiliği, Bartın Üniversite derneği yöneticiliği, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası disiplin kurulu başkanlığı, Bartın Toptancılar Sitesi yönetim kurulu başkan yardımcılığı yaptı. MÜSİAD yönetim kurulu üyesi olan Yusuf Ziya Aldatmaz, Gaziler ve Şehitler Derneği'nin fahri üyesidir. İl genel meclisi üyeliği görevinde bulundu.

AK PARTİ MERKEZ İLÇE BAŞKANLIĞI YAPTI

05 Kasım 2017 tarihinde yapılan 6. olağan merkez ilçe kongresinde AK Parti Merkez İlçe Başkanı seçildi ve görevini icra etti. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Yusuf Ziya Aldatmaz, Ak Parti Bartın Belediye Başkan adayı oldu.