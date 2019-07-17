17.07.2019 16:28
Haberler» Güncel» Haber

AK Parti Bartın Milletvekili Tunç'a ziyaret

AK Parti Bartın Milletvekili Tunç

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.
Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Bartın Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Çandıroğlu'nun, TBMM'deki makamında kendisini ziyaret ettiğini belirtti.
Bartın'daki eğitim yatırımları ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ve Çandaroğlu'na görevinin hayırlı olmasını dilediğini ifade eden Tunç, şunları kaydetti:
"Bartın'daki eğitim yatırımlarına hız kesmeden devam ediyoruz. Son olarak Bartın Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yapımını tamamlayarak yeni eğitim ve öğretime hazır hale getirdik. İlimizdeki eğitim yatırımlarımız artarak devam edecektir. Milli Eğitim Müdürümüz Çandıroğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum."
Kaynak: AA
Bilal Yılmaz, AK Parti, Bartın, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:45   Ordu'da trafik masaya yatırıldı
21:45   Deniz kıyılarının tel örgülerle çevrilmesine tepki
21:45   Çavuşoğlu Afgan mevkidaşı Rabbani ile görüştü
21:43   Deniz kıyılarının tel örgülerle çevrilmesine tepki
21:42   Üzerine yıldırım düşen çoban öldü
21:41   Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? 2019'da Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?
21:41   Son dakika! Beyaz Saray'dan S-400 ve F-35 açıklaması