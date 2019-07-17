AK Parti Bartın Milletvekili Tunç'a ziyaret

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, AK Parti Bartın
Milletvekili Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.
Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Bartın Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Çandıroğlu'nun, TBMM'deki makamında kendisini ziyaret ettiğini belirtti.
Bartın'daki eğitim yatırımları ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ve Çandaroğlu'na görevinin hayırlı olmasını dilediğini ifade eden Tunç, şunları kaydetti:
"Bartın'daki eğitim yatırımlarına hız kesmeden devam ediyoruz. Son olarak Bartın Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yapımını tamamlayarak yeni eğitim ve öğretime hazır hale getirdik. İlimizdeki eğitim yatırımlarımız artarak devam edecektir. Milli Eğitim Müdürümüz Çandıroğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum."