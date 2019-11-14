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AK Parti Bartın Milletvekili Tunç'a ziyaret

Kumluca beldesi köy ve mahalle muhtarları ile orman kooperatif başkanları, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.

14.11.2019 15:22 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:24AK Parti Bartın Milletvekili Tunç'a ziyaret
beldesi köy ve mahalle muhtarları ile orman kooperatif başkanları, AK Parti Milletvekili Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.
Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Zonguldak, Bartın, Karabük il ve ilçeleri Orman Köyleri Kalkındırma Kooperatifleri Birliği (OR-KOOP) üyesi orman kooperatifleri başkanları ile Kumluca beldesi köy ve mahalle muhtarlarından oluşan heyetin TBMM'deki makamında kendisini ziyaret ettiğini belirtti.
Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can'ın da yer aldığı ziyarette orman kooperatiflerinin sorunlarını dinlediğini ifade eden Tunç, şunları kaydetti:
"Orman Genel Müdürüyle görüşerek orman köylüsü kooperatiflerinin karşılaştıkları sorunların çözümü için girişimde bulunduk. Ziyarette, 15 Temmuz hain darbe girişiminde meclisin bombalanan bölümlerini gösterdik ve genel kurul çalışmalarını birlikte izledik. Ziyaretleri için muhtarlarımıza ve kooperatif başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum."

AK Parti, Kumluca, Bartın, Güncel

Kaynak: AA

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