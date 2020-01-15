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AK Parti Bartın Milletvekili Tunç'tan esnaf ziyareti

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, kent merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

15.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:34AK Parti Bartın Milletvekili Tunç'tan esnaf ziyareti
AK Parti Milletvekili Yılmaz Tunç, kent merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.
Tunç, AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, Merkez İlçe Başkanı Ümit Aksakal, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun ve bazı teşkilat mensuplarıyla esnafları ziyaret ederek, hayırlı işler dileğinde bulundu.
Esnaflarla yaptığı sohbette, her zaman esnaf ve vatandaşın yanında olduklarını ve teşkilat olarak sadece seçimlerde ziyaret etmediklerini söyleyen Tunç, şunları kaydetti:
"Bizler her zaman esnaf ve vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık. Halkımızın arasından hiç çıkmadık. Bir taraftan Bartın'a büyük yatırımların kazandırılması için gecemizi gündüzümüze katarken, diğer taraftan Meclis'teki çalışmalarımızla Bartın'ı Ankara'da en güzel şekilde temsil etmenin onurunu yaşadık."

Enver Yılmaz, AK Parti, Bartın, Güncel

Kaynak: AA

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