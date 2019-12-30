Haberler » Güncel » AK Parti Bartın Milletvekili Tunç'tan yeni yıl mesajı - Haber

AK Parti Bartın Milletvekili Tunç'tan yeni yıl mesajı

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

30.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:12 AK Parti Bartın Milletvekili Tunç'tan yeni yıl mesajı
AK Parti Milletvekili Yılmaz Tunç, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Tunç, mesajında, yeni yılın ülkede kardeşlik duygularının pekiştiği, dünyada barışın ve huzurun hakim olduğu bir yıl olmasını diledi.
Bartın'da, 2019'da büyük yatırımların gerçekleştiğini, yıllardır beklenen TOKİ Köprüsü'nün tamamlandığını, Kozcağız Barajı ile Ulus Eldeş Barajı çalışmalarında sona gelindiğini ifade eden Tunç, şunları kaydetti:
"Bartın'da halkımızı ev sahibi yapmaya devam ediyoruz. Bartın Merkez Dallıca'da 424 konutun hak sahiplerini belirledik. 300 yeni sosyal konutun daha müjdesini vererek, başvuruları almaya başladık. 400 yataklı Bartın Devlet Hastanesinin inşaatında çalışmalara hızla devam ediyoruz. Bu yıl içerisinde her alanda yatırımları gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her alanda Bartın için tarihi yatırımlar kaydettiğimiz bir yılı da geride bırakmış oluyoruz. 2020 yılının milletçe birlik ve beraberliğimizin arttığı, dünyada savaşların sona erdiği, mazlumların zalimlerin zulmüne uğramadığı, kardeşlik duygularının pekiştiği, sağlık huzur ve başarılarla dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum."

Enver Yılmaz, AK Parti, Bartın, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:56   Akasya ile TOG yeni yıla gençlerle ışık oluyor - Haber
15:56   İdlib'den Türkiye sınırına yaklaşık 20 bin sivil daha göç etti - Haber
15:54   Eskişehir'de kar yağışı (2) - Haber
15:54   Ödemişli dağcılar, Efe Sarp ve Mert Alpaslan anısına tırmandı - Haber
15:49   Karabük Belediyesi'nden seminer - Haber
14:07   Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Haber
13:57   Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Haber
13:35   Kar, İstanbul sınırına dayandı! Akşam saatlerine dikkat - Haber
12:23   İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
30.12.2019 15:56:59