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AK Parti Bartın Milletvekili Tunç, yurt inşaatında incelemede bulundu

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, yapımı devam eden 2 bin 950 kişilik yüksek öğrenim öğrenci yurdu inşaatında incelemede bulundu.

21.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:42AK Parti Bartın Milletvekili Tunç, yurt inşaatında incelemede bulundu
AK Parti Milletvekili Yılmaz Tunç, yapımı devam eden 2 bin 950 kişilik yüksek öğrenim öğrenci yurdu inşaatında incelemede bulundu.
Tunç, burada yaptığı açıklamada, Şiremirçavuş Mahallesinde inşaatı devam eden ve gelecek eğitim-öğretim yılına hazır olacak öğrenci yurdunun hizmete girmesiyle Bartın'da üniversite öğrencilerinin barınma sorunu kalmayacağını söyledi.
Ayrıca, Bartın Üniversitesi Kutlubey yerleşkesinin içerisinde yapımı devam eden bin kişilik kız öğrenci yurdunun da kaba inşaatının tamamlandığını ifade eden Tunç, şöyle konuştu:
"Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında Bartın'da yurt kapasitemize 3 bin 950 kişilik yeni yurt ilave edilmiş olacak, böylece devlet yurdunda kalan öğrenci sayısı 10 bine ulaşacak. Bu da üniversite öğrencilerimizin yarısından fazlasının devlet yurdundan faydalanması demek. Böylece Bartın'da uzun yıllar öğrencilerin barınma sorunu diye bir şey söz konusu olmayacak ve bu durum Bartın Üniversitesinin tercih edilebilirliğini de artıracak. Bizler, Bartın'ı eğitim şehri yapmakta, Bartın Üniversitesini marka yapmakta kararlıyız."

Enver Yılmaz, AK Parti, Bartın, Güncel

Kaynak: AA

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