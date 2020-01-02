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AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'tan Beypazarı ilçesine ziyaret

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Beypazarı ilçesini ziyaret etti.

02.01.2020 19:58 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:04 AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'tan Beypazarı ilçesine ziyaret
AK Parti Milletvekili Yılmaz Tunç, ilçesini ziyaret etti.
Beypazarı'nda yaşayan Bartınlılara seslenen Tunç, Bartın'a çok önem verdiklerini, bu kapsamda geçen yıl yardımlar ve yatırımlar yapıldığını söyledi.
Tunç, yeni yılın ülkeye, millete barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunarak, dernekleşmenin önemine değindi.
"Beypazarı'nda da bir derneğin olması çok güzel ve iyi bir niyet. Bu niyetinizi inşallah gerçekleştirirsiniz." diyen Tunç, şunları kaydetti:
"Filyos Limanı Projesi tam 1 milyar tutarında bir proje. Bu liman, Karadeniz bölgesinin en büyük ve Türkiye'nin 3. büyük limanı olacak. İlimize 2. Organize Sanayi Bölgesi kuruyoruz ve kamulaştırmalara başladık. Buraya en az 40 fabrika kurulacak. Bartın'a 41 okul, 3 baraj yaptık. Çevre yolumuz devam ediyor. En önemlisi ilimizde 400 yataklı bir hastanenin yapımına başladık. Hedefimiz, halkımız için bu hastaneyi kısa sürede hizmete sunmak. Yatımlarımız sürüyor."

Enver Yılmaz, Beypazarı, AK Parti, Bartın, Güncel

Kaynak: AA

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