30 Kasım 2018, 11:43
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AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Murat Güneştekin Kimdir?

AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Murat Güneştekin Kimdir?

AK Parti'nin 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Batman Belediye Başkan adayı Murat Güneştekin oldu. Peki, Batman Belediye Başkan adayı olan Murat Güneştekin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Batman oldu. Batman Belediye Başkan adayı Murat Güneştekin oldu. Peki, AK Parti Batman Belediye Başkan adayı olan Murat Güneştekin kimdir? Murat Güneştekin kaç yaşındadır? Murat Güneştekin nerelidir? Murat Güneştekin hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BATMAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN MURAT GÜNEŞTEKİN KİMDİR?

Murat Güneştekin, Siirt'in Kurtalan ilçesinde dünyaya geldi. İnşaat Mühendisi olan Güneştekin, siyasete 2002 yılında AK Parti üyeliği ile adım attı.

2017 YILINDA YENİDEN İL BAŞKANI OLDU

2011 senesinde İl başkanı seçilen Güneştekin, milletvekili adaylığı sebebiyle 2015'te bu görevinden istifa etti. 1 Kasım 2015 seçimlerinde ise Seçim Koordinasyon Merkezi başkanı olarak görev yaptı. 2017 Ekim ayında yeniden il başkanlığı görevine getirildi.

İSTİŞARE KURULU ÜYELİĞİ YAPTI

ASKON, İHH, Ensar Vakfı, TÜGVA ve ASRİAD gibi sivil toplum kuruluşlarında istişare kurulu üyesi olarak görev yaptı. Evli ve üç çocuk babası olan Murat Güneştekin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Batman Belediye Başkan adayıdır.

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Batman,MURAT GÜNEŞTEKİN
30 Kasım 2018 Cuma 11:43