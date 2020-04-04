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AK Parti Batman Gençlik Kollarından sağlık çalışanlarına pankartlı destek

AK Parti Batman Gençlik Kolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına açtıkları pankartla destek verdi.

04.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:18
AK Parti Batman Gençlik Kollarından sağlık çalışanlarına pankartlı destek
AK Parti Batman Gençlik Kolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına açtıkları pankartla destek verdi.
Batman Bölge Devlet Hastanesi önünde toplanan parti üyeleri, "Tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız." yazılı pankartı hastanenin bahçe duvarına asarak sağlık çalışanlarını destekledi.
Gençlik Kolları Başkanı Tolga Genç yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının bu zorlu süreçte özveriyle çalıştıklarını belirtti.
Her türlü zorluğa ve sıkıntıya rağmen fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına minnet borçlu olduklarını ifade eden Genç, "Bizler evlerimizde otururken görevine hassasiyetle devam eden tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreci ülke olarak inşallah en kısa sürede birlikte atlatacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Devlet Hastanesi, AK Parti, Batman, Genç, Güncel
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