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AK Parti Batman İl Başkanı Gür'den hasta ziyareti

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, İl Başkanı Av. A. Akif Gür ve beraberindeki heyet Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

01.08.2019 14:46 AK Parti Batman İl Başkanı Gür'den hasta ziyareti
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, İl Başkanı Av. A. Akif Gür ve beraberindeki heyet Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Milletvekili Özdemir, İl Başkanı Gür ve il teşkilatı ile birlikte hastalara ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hastalarla yakından ilgilenen Özdemir ve Gür "Hasta ve hasta yakınlarımızın morallerini yüksek tutmak lazım, moralleri ne kadar yüksek olursa hastaların kendini daha iyi hissedip tedavileri de o kadar iyi olur. Ayrıca hastalarımızın hastane personellerimizin verdiği hizmetten memnun olduklarını görmek bizleri daha da mutlu ediyor. Bizim önceliğimiz insanımızdır" dedi.

Hasta ve yakınları da ziyaretten dolayı Özdemir ve Gür'e teşekkür etti. - BATMAN

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Kaynak: İHA

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