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AK Parti Batman İl Başkanı Gür'den "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek çağrısı

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek çağrısında bulundu.

01.04.2020 19:24 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:43
AK Parti Batman İl Başkanı Gür'den
AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür , "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek çağrısında bulundu.
Gür, yaptığı açıklamada, bütün kesimleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermeye davet etti.
AK Parti teşkilatları ve belediye başkanları olarak kampanyaya destek verdiklerini aktaran Gür, şunları kaydetti:
"Kampanyanın nihai amacına ulaşması için elimizden geleni yapacağız. Bütün sivil toplum kuruluşlarını, iş adamlarını, hayırseverleri, vatandaşlarımızı bu kampanyaya destek olmaya çağırıyorum. Birlik ve beraberlik içinde el ele tutuştuğumuzda başaramayacağımız bir şey olmayacağını düşünerek, 'Biz Bize yeteriz Türkiye.' diyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler: AK Parti, Batman, Gür, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››AK Parti Batman İl Başkanı Gür'den 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çağrısı - Haberler

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