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AK Parti Batman İl Başkanı Gür vatandaşların sorunlarını dinledi

AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, parti binasına gelen bir grup vatandaşın istek ve taleplerini dinleyerek sorunlarını çözüme kavuşturdu.

10.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:38AK Parti Batman İl Başkanı Gür vatandaşların sorunlarını dinledi
AK Parti İl Başkanı A. Akif , parti binasına gelen bir grup vatandaşın istek ve taleplerini dinleyerek sorunlarını çözüme kavuşturdu.

AK Parti Batman İl Başkanı Gür, gün boyu partiye gelen vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Acil konulara telefon ederek müdahale eden Gür, "Vatandaşlarımız ile yüz yüze gelmek il başkanı olarak benim ve tüm arkadaşlarımızın mutluluk duyduğu ve duyacağı bir husus. Gün boyunca görüştüğümüz vatandaşlarımızın anlık olarak çözüm gerektiren talepleri oldu ve onlara müdahale ettik. Takibi konusunda ele aldığımız işler de var. Bunların takipçisi olacağız. Ama tek amacımız, bu buluşmalarla vatandaşımızın derdine çare üretmek, yanında olmak" dedi.

Vatandaşlar da kendilerini dinleyip sorunlarını çözen Başkan Gür ve ekibine teşekkür etti. - BATMAN

AK Parti, Batman, Gür, Güncel

Kaynak: İHA

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