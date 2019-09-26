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AK Parti Batman il başkanlığından halk günü uygulaması

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, parti binasında düzenlediği 'Halk gününde' vatandaşları dinledi.

26.09.2019 11:40AK Parti Batman il başkanlığından halk günü uygulaması
AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, parti binasında düzenlediği 'Halk gününde' vatandaşları dinledi.

Halk gününde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Gür, vatandaşların öneri, talep ve şikayetleri ile tek tek ilgilenip taleplerini not etti. Gür, il başkanlığında halk günü uygulamasında vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinlediklerini belirterek halkın yanında olmayı büyük bir şevkle sürdüreceklerini dile getirdi. AK kadrolarlar ile birlikte Batman için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden İl Başkanı Gür, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Benim vatandaşımla ilgilenmeyen yönetici vebal altındadır' sözlerini hatırlatarak, vatandaşlarımızın sorunlarını, taleplerini, şikayetlerini, isteklerini dilek ve önerilerini ilk ağızdan öğrenmek için böyle bir gün tertipledik. Bu tür toplantılarla bir eksik varsa bunu bizzat yerinde görüp tespit ederek çözüme kavuşturmuş oluyoruz. Vatandaşlarımızın şehrimizde yapılan çalışmalar hakkındaki görüşlerini de öğrenmiş oluyoruz. Vatandaşımızın sorunlarını da kısa sürede çözmeye çalışıyoruz ve bundan mutlu oluyoruz. Milletin dertleriyle dertlenmek, sorunlarına çare üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

AK Parti hükümetlerinin tüm sıkıntıları çözebilecek ve tüm ihtiyaçları giderebilecek güçte olduğunu vurgulayan Gür, "Bizler AK Parti olarak vatandaşlarımızın yanındayız ve yanında olmayı da büyük bir şevkle sürdüreceğiz. Biz bu milletin efendisi değiliz, biz bu milletin hizmetkarıyız" diye konuştu.

Vatandaşlar ise yapılan uygulamadan dolayı memnun olduklarını belirterek yetkililere teşekkür etti. - BATMAN

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Batman, Gür, Güncel

Kaynak: İHA

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