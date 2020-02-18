Haberler » Güncel » AK Parti Batman istişare ve değerlendirme toplantısı - Haber

AK Parti Batman istişare ve değerlendirme toplantısı

AK Parti Batman İl Başkanlığında istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

18.02.2020 13:27 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:27AK Parti Batman istişare ve değerlendirme toplantısı
AK Parti İl Başkanlığında istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Batman İl Başkanı Akif başkanlığında ilçe başkanları ile istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Partide yaklaşan kongre sürecine ilişkin hazırlıkların gözden geçirildiği toplantıda son siyasi gelişmelerde ele alındı.

Burada bir konuşma yapan Başkan Gür, birlik, beraberlik ve kucaklayıcı davranmanın önemini anlattı. 31 Mart seçim sonuçlarını da göz önünde bulunduracaklarını kaydeden Başkan Gür, "Partimiz ve ülkemiz için en doğru adımları atmakta kararlıyız. Kongrelerimizde bu kararlılığımızın somut tezahürlerini ortaya koyacağız. AK Parti'yi temsil etmek demek, millete hizmetkar olmak demektir" dedi. - BATMAN

AK Parti, Batman, Gür, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:37  Tufan Kayış kimdir? Milli Boksör Tufan Kayış hayatı ve biyografisi!
10:56  DİB-MBSTS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM MBSTS kimler girebilir? MBSTS başvuru 2020
10:21  Umut Duygu kimdir? Umut Duygu nereli, kaç yaşında?
10:18  John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları ve John Wick 2 özeti!
09:52  Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?
18.02.2020 14:56:11